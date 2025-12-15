Πάτρα: Επεισόδιο με όπλα και εμβολισμό - Στο κρατητήριο τρεις άνδρες

Στη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, συναντήθηκαν με τρίτο άνδρα, με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φέρονται να τον απείλησαν χρησιμοποιώντας μεταλλικό ρόπαλο και πυροβόλο όπλο. Ο τρίτος άνδρας, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, εμβόλισε τη μοτοσικλέτα με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντας στο πόδι τον έναν από τους επιβαίνοντες, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο πρώτους κατηγορούμενους, ενώ κατά τις έρευνες περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό ρόπαλο. Ο τρίτος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, κατήγγειλε το περιστατικό και υπέδειξε σημείο σε αγροτεμάχιο της περιοχής, όπου είχε αποκρύψει πυροβόλο όπλο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κοντά στον τόπο του συμβάντος και σε αγροτεμάχιο στην Πάτρα, κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε τρία φυσίγγια, ακόμη τρία φυσίγγια, ένα περιλαίμιο τύπου «full-face», καθώς και σακίδιο μέσης και γάντια εργασίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.