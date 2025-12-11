Φοινικούντα: Τα στοιχεία- κλειδί που οδήγησαν στη σύλληψη του ανιψιού και του εργοδότη για τη διπλή δολοφονία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας, μετά την εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας για τη σύλληψη του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, στον οποίο ο θύμα είχε κληροδοτήσει την περιουσία του. Ο ανιψιός κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ υπήρξε και απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Μαζί με τον ανιψιό συνελήφθη και επιχειρηματίας, φίλος του, ο οποίος ήταν εργοδότης των δύο 22χρονων που έχουν ήδη προφυλακιστεί ως δράστες του εγκλήματος.

Λίγο μετά τις 9 και μισή το πρωί συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών οι δύο κατηγορούμενοι μπαίνουν στο αυτοκίνητο της Ασφάλειας και οδηγούνται από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος τους ένταλμα. Ο ανιψιός αρνείται τα πάντα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα και η «βιασύνη» του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα με συνοπτικές διαδικασίες και σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, έσφιξαν τον κλοιό γύρω του.

«Το παιδί μου είναι αθώο. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Είναι αθώος, θα το φωνάξω μέχρι να πεθάνω. Δεν τον έμπλεξε κανένας, το παιδί μου είναι αθώος», είπε η μητέρα του.