Λακκούβες παντού στο κέντρο της Πάτρας - Επικίνδυνες καταστάσεις στην οδό Ερμού - ΦΩΤΟ

Επείγει άμεση επέμβαση ακόμη και με μπαλώματα για να μη γίνει ατύχημα
Επικίνδυνες καταστάσεις ειδικά για δικυκλιστές κρύβει η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και οι μικρές λακκούβες έχουν εξελιχθεί σε μικρούς κρατήρες, όπου ιδιαίτερα οι δικυκλιστές κινδυνεύουν περισσότερο από απλές υλικες ζημιές στα ελαστικά τους.
Ακόμη και ΙΧ αυτοκίνητα χτυπούν με ένταση πέφτοντας μέσα στις λακκούβες βάθους αρκετών πόντων στη συμβολή της οδού Ερμού με την Κορίνθου αλλά και κοντά στην Κανακάρη. Ενδεικτικές οι εικόνες που καταγράψαμε το βράδυ της Πέμπτης.
Ανάλογες καταστάσεις και σε άλλους δρόμους του κέντρου, όπως η Κανακάρη, η Πατρέως και αλλού. Ειδικά τις νυχτερινές ώρες τα πράγματα γίνονται περισσότερο επικίνδυνα για εκτροπές οχημάτων κυρίως δικύκλων. Οι οδηγοί ΙΧ αυτοκινήτων επίσης καταστρέφουν τα ελαστικά τους πέφτωντας στις λακκούβες οι οποίες έχουν κοφτερές άκρες, έτσι όπως έχει διαλυθεί ο ασφαλτοτάπητας.
Άμεσα θα πρέπει να βγουν τα συνεργεία του δήμου και έστω με μπαλώματα ασφάλτου, να καλύψουν τις τρύπες που έχουν ανοίξει σε αρκετούς δρόμους του κέντρου.
