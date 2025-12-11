Λακκούβες παντού στο κέντρο της Πάτρας - Επικίνδυνες καταστάσεις στην οδό Ερμού - ΦΩΤΟ

Επικίνδυνες καταστάσεις ειδικά για δικυκλιστές κρύβει η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και οι μικρές λακκούβες έχουν εξελιχθεί σε μικρούς κρατήρες, όπου ιδιαίτερα οι δικυκλιστές κινδυνεύουν περισσότερο από απλές υλικες ζημιές στα ελαστικά τους.

Ακόμη και ΙΧ αυτοκίνητα χτυπούν με ένταση πέφτοντας μέσα στις λακκούβες βάθους αρκετών πόντων στη συμβολή της οδού Ερμού με την Κορίνθου αλλά και κοντά στην Κανακάρη. Ενδεικτικές οι εικόνες που καταγράψαμε το βράδυ της Πέμπτης.