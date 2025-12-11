Ζελένσκι: «Το ζήτημα των εδαφών παραμένει "αγκάθι" στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (11.12.2025) ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ζητούν σημαντικές υποχωρήσεις από το Κίεβο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, όπως η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε πριν από τρεις εβδομάδες σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο συζητείται ξεχωριστά με τις ρωσικές και τις ουκρανικές αρχές. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τα δύο θέματα που παραμένουν ανοιχτά είναι ο έλεγχος της περιοχής του Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι κύριες μάχες, και η διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων ήταν και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από τις περιοχές του Ντονέτσκ που ελέγχουν ακόμη και να δημιουργηθεί μια «ελεύθερη και αποστρατιωτικοποιημένη οικονομική ζώνη».

Οι Αμερικανοί «θέλουν να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από αυτό το έδαφος της περιοχής του Ντονέτσκ και η υποτιθέμενη παραχώρηση είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα διεισδύσουν» σε αυτά τα εδάφη, είπε. «Το ποιος θα κυβερνά αυτό το έδαφος που (οι Αμερικανοί) αποκαλούν ήδη «ελεύθερη οικονομική ζώνη» ή «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη», αυτό το αγνοούν», συνέχισε. Οι ΗΠΑ προτείνουν επίσης να αποσυρθούν οι Ρώσοι στρατιώτες από τις ουκρανικές περιφέρειες του Σούμι, του Χαρκόβου και του Ντνιπροπετρόφσκ, όχι όμως και από τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Οι επαρχίες του Ντονέτσκ (ελέγχεται κατά περίπου 80% από τη Ρωσία) και του γειτονικού Λουγκάνσκ είναι η βασική προτεραιότητα του Κρεμλίνου. Από το 2022 η Μόσχα έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους, όπως έκανε και με τις δύο άλλες περιφέρειες της νότιας Ουκρανίας που ελέγχει εν μέρει, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι είπε ότι είχε μια «εποικοδομητική και σε βάθος συζήτηση» με την αμερικανική ομάδα. Παρόντες σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε ότι η χώρα πρέπει να γνωρίζει πώς θα απαντήσουν οι εταίροι της στην περίπτωση που η Ρωσία εξαπολύσει νέα επίθεση, μετά την ειρηνευτική συμφωνία. Κίεβο και Ουάσινγκτον συμφώνησαν πάντως να συνεχίσουν τις συνομιλίες ώστε να καταλήξουν σε μια σαφή συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας.