Απειλές κατά της ζωής της από τον “Φραπέ” κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Καταγγελία σύμφωνα με την οποία δέχθηκε απειλές για την ζωή της από τον Γιώργο Ξυλούρη έκανε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε μετά την 10λεπτη διακοπή που υπήρξε στην συνεδρίαση «βγαίνοντας ο μάρτυρας, ούρλιαζε και έλεγε θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θα με βάλει αυτή φυλακή».

Συνέχισε λεγοντας πως «ο συγκεκριμένος μάρτυρας που έχει διατυπώσει απειλές θανάτου και δολοφονίας» τώρα «διατύπωσε αυτές τις εκφράσεις όπως μου αναφέρθηκαν από αυτόπτες και αυτήκοους».

«Tον ρώτησα αν τα είπε αυτά ενώ προχωρούσε υπό την προστασία αστυνομικών της Βουλής», πρόσθεσε.

Επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής για «υπόθαλψη εγκληματία» τόσο όσον αφορά την μαρτυρία του όσο και την καταγγελία της.

Ιδιαίτερα τεταμένο είναι το κλίμα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η οποία ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία καταθέτει από το πρωί ο κτηνοτρόφος Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές».

Ο μάρτυρας επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ωστόσο επέλεξε να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις που του έγιναν από τα μέλη της επιτροπής, ενώ θέλησε να διευκρινίσει ότι το παρατσούκλι του στην Κρήτη δεν είναι «Φραπές» αλλά «Τζιτζής».

Οι τόνοι ανέβηκαν αρκετές φορές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον ίδιο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να είναι έντονη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κ. Ξυλούρη για τις φωτογραφίες που τον απεικόνιζαν σε τραπέζι δίπλα στον πρωθυπουργό, για το αν είναι κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη καθώς επίσης και για το πώς απέκτησε ο γιος του Πόρσε αλλά και για το εάν γνώριζε για τις έρευνες των Αρχών.

«Είχατε το θράσος να πείτε ότι ξεφτιλίζεστε έξι μήνες. Εξι μήνες ξεφτιλίζετε εσείς τον τόπο σας και τους αγρότες. Με θρασύτητα, όπως κάνουν οι θρασύδειλοι, βγήκατε στα Μέσα Ενημέρωσης αναγγέλλοντας ότι θα έρθετε στην επιτροπή και μετά φαίνεται ότι κάποιοι σας μάζεψαν. Και αυτοί που σας μάζεψαν είναι η οικογένεια Μητσοτάκη», ανέφερε αιχμηρά μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ενδεικτικός του κλίματος ήταν ο διάλογος ανάμεσα στους δύο για τη σχέση του με την οικογένεια Μητσοτάκη.

Κωνσταντοπούλου: Μπερδεύει τα πράγματα η αδελφή του, η Ντόρα, για την κουμπαριά σας και επειδή θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, εσείς θυμάστε ποια είναι η κουμπαριά;

Ξυλούρης: Εμένα θα πετάξουν; Γιατί;

Κωνσταντοπούλου: Εσάς θα πετάξουν. Σας εμφανίζουν ως Πασόκο.

Ξυλούρης: Γιατί ξέρουν τι είμαι εγώ; Τέλος πάντων.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ξέρετε τι είστε ούτε εσείς;

Ξυλούρης: Oχι.

Κωνσταντοπούλου: Επικαλείστε το δικαίωμα σιωπής αλλά αυτό που κάνετε είναι όρκος σιωπής. Ομερτά. Αυτοενεχοποιείστε και σας προειδοποιώ.

Ξυλούρης: Να είστε καλά.

Κωνσταντοπούλου: Ηταν πρωτοπαλίκαρο της Ντόρας ο Αυγενάκης;

Ξυλούρης: Δεν το ξέρω.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της Ν.Δ.;

Ξυλούρης: Οχι.

Η αντιπαράθεση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι δικηγόρος με εμπειρία στα θέματα διαφθοράς και μαφιόζων. Πώς γνωρίζατε τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πριν αυτή γίνει γνωστή;

Ξυλούρης: Δεν το γνώριζα.

Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια Γιώργη Ξυλούρη δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την ξεκ@λ@σ@τε.

Ξυλούρης: Δικαίωμα σιωπής.

Κωνσταντοπούλου: Αρα λέτε ότι παραδέχεστε το περιεχόμενο διαλόγου. Ποιος σας είπε για τον έλεγχο; Απαντήστε κύριε Ξυλούρη. Απαντήστε.

Ξυλούρης: Δεν ήξερα ότι ερευνά ο εισαγγελέας ούτε είναι δική μου η συνομιλία.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ήταν δική σας συνομιλία; Αυτό απαντάτε;

Ξυλούρης: Ναι.

Κωνσταντοπούλου: Μην κοιτάτε το κινητό σας.

Ξυλούρης: Δεν είναι το κινητό μου.

Κωνσταντοπούλου: Τι χαρτί είναι αυτό; Ποιος σας το έδωσε; Καταθέστε το.

Ξυλούρης: Είναι δικό μου, τι θα μου κάνετε; Σωματική έρευνα;

Κωνσταντοπούλου: Λέτε ότι θα τους ξεκ@λ@σ@τε, ότι θα τους γ@@@@ε και τώρα επικαλείστε τη σιωπή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εστίασε και στην Πόρσε που φαίνεται να κατέχει ο γιος του Γιώργου Ξυλούρη.

Κωνσταντοπούλου: Ο γιος σου πού τα βρήκε τα χρήματα να πάρει την Πόρσε;

Ξυλούρης: Δείτε τα πόθεν έσχες.

Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε;

Ξυλούρης: Τι είσαι; Λογιστής;

Κωνσταντοπούλου: Τι δουλειά κάνει;

Ξυλούρης: Δεν ξέρω.

Κωνσταντοπούλου: Εμένα μη μου μιλάς στον ενικό. Και μη με απειλείς. Οι αγρότες πεινάνε και εσείς κυκλοφορείτε με Πόρσε.

Ξυλούρης: Συγγνώμη για τον ενικό.

Κωνσταντοπούλου: Είστε κομματικά στελέχη και τρώτε με χρυσά κουτάλια; Πόσο την αγόρασε την Πόρσε και πότε;

Ξυλούρης: Το 2019.

Κωνσταντοπούλου: Α, στην κρίση όταν όλοι πεινούσαν.

Ξυλούρης: Το μοντέλο είναι. Το 2021 την αγόρασε.

Κωνσταντοπούλου: Α, στην πανδημία. Και κυκλοφορείτε στο χωριό με Πόρσε. Πόσο;

Ξυλούρης: 47.000 ευρώ.

Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα χρήματα; Τι δουλειά κάνει;

Ξυλούρης: Οικονομολόγος είναι, 25 χρονών κοπέλι. Πατέρας του είμαι, δεν είναι άπορος.