Κυριάκος Πιερρακάκης: Ο νέος επικεφαλής του Eurogroup μετά από ψηφοφορία των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ σε μια ψηφοφορία με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο για την Ελλάδα.

Οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης εξέλεξαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ενώ η διάρκεια της θητείας του νέου προέδρου είναι 2,5 χρόνια.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Γερμανία θα στηρίξει τον Έλληνα υποψήφιο, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την προεδρία του Eurogroup.

Ειδικότερα, λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup, ο Λ. Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα συνάδελφό μου, ότι σήμερα, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ώστε να εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

