Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

Την υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μια θέση από την οποία θα μπορούσε να ηγηθεί ενός από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, η ανακοίνωση ήρθε όπως αναμενόταν λίγο πριν λήξει η προθεσμία.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η αναζήτηση ακολουθεί την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Paschal Donohoe, ο οποίος ηγήθηκε της συνάντησης για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Η ανάδειξη του νέου προέδρου γίνεται μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με τους άλλους υποψηφίους να είναι ο Vincent van Peteghem από το Βέλγιο και ο Carlos Cuerpo από την Ισπανία.