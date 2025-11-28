Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η 26χρονη Δήμητρα - Κι άλλη απώλεια για την οικογένεια Λιόπετα

Πρόωρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 26 μόλις ετών η Δήμητρα. Η κοπέλα ήταν κόρη του Βασίλη Λιοπέτα, αδελφού του Νίκου Λιόπετα.

Πρόκειται για το δεύτερο χτύπημα στην ευρύτερη οικογένεια μιας και πριν περίπου τρεις μήνες έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο, ο 27χρονος Δημήτρης, γιος του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα, ιδιοκτητών του Quick Film στην Πάτρα.