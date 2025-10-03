Back to Top
Πάτρα: 40 μέρες από τον τραγικό θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα

Την Κυριακή το μνημόσυνο

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από το μεσημέρι της 2ας Σεπτεμβρίου, όταν ο 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα.

Μεθαύριο, Κυριακή, στις 9 το πρωί, θα τελεστεί το μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου.

Η οικογένειά του καλεί συγγενείς, φίλους και όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να παραστούν και να προσευχηθούν μαζί της.

Ο Δημήτρης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους και την τοπική κοινωνία, με το χαμόγελο και την καθαρότητα του χαρακτήρα του να έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Το κενό που άφησε πίσω του είναι βαρύ για τους γονείς του, Νίκο και Ντίνα Λιόπετα, ιδιοκτήτες του «Quick Film» στην Πάτρα, τα τέσσερα αδέλφια του και τον ευρύτερο κύκλο του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της οδού Αμερικής με τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο επιχείρησε αναστροφή και συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος. Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ο Δημήτρης τραυματίστηκε θανάσιμα.

