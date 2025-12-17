Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge - Ανήλικος του έδωσε να καταπιεί ψυχοφάρμακα

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από...

Ανήλικος του έδωσε να καταπιεί ψυχοφάρμακα

Στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται ένα παιδί 9 χρόνων μετά από challenge που έκανε με έναν φίλο του στο Αγρίνιο.

Τα δύο συνομήλικα παιδιά έπαιζαν τη Δευτέρα (16.12.2025) σε σχολείο στο Αγρίνιο όταν τους ήρθε η ιδέα να κάνουν ένα επικίνδυνο challenge που απαιτούσε να καταπιούν φάρμακα.

Έτσι το ένα παιδί χορήγησε ψυχοφάρμακο στον συνομήλικό του με αποτέλεσμα να νιώσει αδιαθεσία και να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο στον συνομήλικό του και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι ο 9χρονος γιός της σε χώρο σχολείου χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε έναν 9χρονο συμμαθητή του, ο οποίος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: 9χρονος και 12χρονος επιτέθηκαν σε 19χρονη για να την ληστέψουν!

Συντάξεις και επιδόματα πριν από τα Χριστούγεννα: Πότε καταβάλλονται

Οι γιατροί προειδοποιούν για την αύξηση κρουσμάτων «σούπερ γρίπης»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρίνιο challenge

Ειδήσεις