Χωριό της Αχαΐας και η Ορεινή Ναυπακτία στις 8 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλα ύψη υετού και σημαντική ηλεκτρική δραστηριότητα την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 συμφωνα με τα ανανεωμένα στοιχεία του Meteo.



Μεγάλα ύψη υετού απέφεραν οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στη χώρα την Κυριακή 01/02. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε ορεινές ηπειρωτικές περιοχές αλλά και σε ημιορεινές περιοχές των βορείων ηπειρωτικών. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως της 19:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Όπως φαίνεται, τα μεγαλύτερα ύψη υετού καταγράφηκαν στην Ανατολική Θεσσαλία και ακολούθησαν η Βόρεια Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία.



9.316 ηλεκτρικές εκκενώσεις συνόδευσαν τις καταιγίδες που εκδηλώθηκαν κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12. Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα. Από το σύνολο των 9.316 εκκενώσεων, οι 1466 καταγράφηκαν πάνω από την ξηρά και οι 7850 επάνω από τη θάλασσα. Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 19:30 της Κυριακής 01/02.