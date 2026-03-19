Μην ψάχνεις, βρες στο
Ηλεία: Xειροπέδες σε τρεις ανήλικους για κλοπή σε μίνι μάρκετ

Συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας του

Συνελήφθησαν στις 18-03-2026 στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού, τρεις ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε
δικογραφία για κλοπή, ενώ συνελήφθη και μία ημεδαπή γυναίκα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα,όπως αναφέρει η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία, οι τρεις ανήλικοι ενεργώντας από κοινού και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από κατάστημα μίνι
μάρκετ ηλεκτρονικά τσιγάρα και πακέτα τσιγάρων, συνολικής αξίας -35- ευρώ.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κλοπή Μίνι Μάρκετ Αστυνομία
