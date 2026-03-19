Ηλεία: Xειροπέδες σε τρεις ανήλικους για κλοπή σε μίνι μάρκετ

Συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας του
Συνελήφθησαν στις 18-03-2026 στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού, τρεις ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε
δικογραφία για κλοπή, ενώ συνελήφθη και μία ημεδαπή γυναίκα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.
Ειδικότερα,όπως αναφέρει η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία, οι τρεις ανήλικοι ενεργώντας από κοινού και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από κατάστημα μίνι
μάρκετ ηλεκτρονικά τσιγάρα και πακέτα τσιγάρων, συνολικής αξίας -35- ευρώ.
Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας του.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.
ΚΤΕΛ: Αλλαγές στις τιμές των εισιτηρίων - Πού υπάρχουν αυξήσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του Παπαγεωργίου η 24χρονη από τη Βέροια
Θεσσαλονίκη: Η τεχνητή νοημοσύνη θα «φωτίσει» και την Ανάσταση – Σαρώνει η λαμπάδα ChatGPT
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr