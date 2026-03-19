Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 59χρονου συνταξιούχου αστυνομικού Φώτη Ανδριόπουλου

Βαρύ πένθος προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του συνταξιούχου αστυνομικού Φώτη Ανδριόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Ο εκλιπών διέμενε με την οικογένειά του στα Ζαρουχλέϊκα, ενώ καταγόταν από τα Βραχνέϊκα. Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώριζαν.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Bασιλείου Βραχναιίκων Πατρών. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Βραχναιίκων.