Ίδρυμα Α. Παπανδρέου: Εκδήλωση με θέμα «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»

Σε ένα ταξίδι στον χρόνο και μαζί στην πολυδιάστατη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, που καθόρισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν όσοι βρεθούν στην εκδήλωση με θέμα «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του», που διοργανώνει το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασια με την Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αγίας Βαρβαρας και υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Βαρβαρας, την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 18:00.

Μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του Πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου του Ιδρύματος, Γιώργου Α. Παπανδρέου και του Ευρωβουλευτή Νίκου Α. Παπανδρέου, θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του.

Οι δυο συνομιλητές, θα μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας.

Θα αναφερθούν δε, εκτενώς, στις αξίες και τις πεποιθήσεις που μοιράστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την οικογένειά του, καθώς και στον αντίκτυπο αυτών στην πολιτική του καριέρα και την κληρονομιά του στην ελληνική κοινωνία.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Φωτεινός.

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026, 18:00

Κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος», Κρήτης & Θεμιστοκλεους, Αγία Βαρβαρα