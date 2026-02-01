Απορριμματοφόρο στην Ξάνθη «βούλιαξε» στην άσφαλτο

Το πρωί της Κυριακής σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό κοντά στο κέντρο της Ξάνθης, όταν απορριμματοφόρο του Δήμου, την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο αποκομιδής, βυθίστηκε σε άνοιγμα του δρόμου.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ανδρέου Δημητρίου, στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου, λίγο πριν από το 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πρόσφατες εργασίες στην περιοχή σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις φαίνεται σύμφωνα με το xanthinews.gr να συνέβαλαν στην καθίζηση του δρόμου.

Για προληπτικούς λόγους, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, ενώ το πλήρωμα του απορριμματοφόρου παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει η οδική βοήθεια για την απομάκρυνση του οχήματος. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.