«Έκλαψε» η Τούμπα για τ' «αετόπουλα»

Σε ένα παιχνίδι που έγινε υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι παίκτες, προπονητές και άνθρωποι των αποστολών και των δύο ομάδων πήγαν μπροστά στη Θύρα 4 αφήνοντας στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των επτά νεκρών του τροχαίου στη Ρουμανία. Παράλληλα, οι παίκτες και των δύο ομάδων, αλλά και οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που έγραφαν «27/01/2026 ΑΘΑΝΑΤΟΙ».



Όλο το γήπεδο ενώθηκε σε έναν συγκινητικό φόρο τιμής, με τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά» να τιμούν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν τα «αετόπουλα», με πυρσούς στα χέρια και την εξέδρα να παίρνει φωτιά.

«Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο σε όλη τη γη»



Στις κερκίδες ακούστηκε το σύνθημα «Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο σε όλη τη γη», θυμίζοντας πως οι δεσμοί της ομάδας με τον κόσμο της ξεπερνούν τα σύνορα και τα χιλιόμετρα που διανύουν οι οπαδοί για να βρίσκονται δίπλα στον Δικέφαλο.