N.E Αχαΐας ΠΑΣΟΚ: "Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι πολιτική επιλογή"

"Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων είναι μείζον διακύβευμα σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

Τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας δεν αποτελούν φυσικό φαινόμενο ούτε αναπόφευκτη παρενέργεια της παραγωγής.

Αποτελούν κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα πρώτης γραμμής, που συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας, την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και την υποβάθμιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Νομού Αχαΐας θεωρεί ότι η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να είναι άλλη μία διαχείριση της τραγωδίας.

Απαιτείται αλλαγή κατεύθυνσης, σχέδιο και πολιτική βούληση με κέντρο τον εργαζόμενο και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: χιλιάδες εργατικά ατυχήματα κάθε χρόνο, δεκάδες ή και εκατοντάδες νεκροί εργαζόμενοι, αλλά και αμέτρητοι τραυματισμοί που δεν δηλώνονται ποτέ.

Ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι κατασκευές, ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία και οι μικρές βιοτεχνίες, η μη δήλωση ατυχημάτων αποτελεί καθημερινή πρακτική, στερώντας από τους εργαζόμενους προστασία, δικαιώματα και δικαιοσύνη.

Για εμάς, η προστασία της ζωής και της υγείας στην εργασία δεν είναι κόστος. Είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα.

Οι προγραμματικοί άξονες της επόμενης ημέρας

1. Ισχυροί και πραγματικοί έλεγχοι

Η πρόληψη ξεκινά από τον έλεγχο.

• Άμεση και ουσιαστική στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας με μόνιμο προσωπικό.

• Στοχευμένοι και συχνοί έλεγχοι σε κλάδους υψηλής επικινδυνότητας.

• Υποχρεωτική δημόσια λογοδοσία για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα μέτρα που επιβάλλονται.

2. Πλήρης ανεξαρτησία τεχνικών ασφάλειας και ιατρών εργασίας.

Δεν μπορεί να υπάρχει πρόληψη όταν ο ελεγχόμενος επιλέγει και πληρώνει τον ελεγκτή.

• Ανεξάρτητη επιλογή τεχνικών ασφάλειας και ιατρών εργασίας από ανεξάρτητη αρχή.

• Ανεξάρτητη μισθοδοσία μέσω ειδικού λογαριασμού, στον οποίο θα συνεισφέρουν αναλογικά οι επιχειρήσεις, χωρίς δυνατότητα επιλογής προσώπων.

• Αναβάθμιση των επαγγελματικών και επιστημονικών κριτηρίων, με κατάργηση θεσμικών στρεβλώσεων που επιτρέπουν στον εργοδότη να ελέγχει τον εαυτό του.

3. Καταγραφή της πραγματικής έκτασης των εργατικών ατυχημάτων.

Χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει πολιτική πρόληψης.

• Υποχρεωτική δήλωση κάθε εργατικού ατυχήματος, ανεξαρτήτως σοβαρότητας.

• Διασύνδεση των δεδομένων νοσοκομείων, κέντρων υγείας, κλινικών και ιατρείων (δημόσιων και ιδιωτικών), ασφαλιστικών φορέων και Επιθεώρησης Εργασίας.

• Ιδιαίτερη προστασία των εργαζομένων και ειδικά των αλλοδαπών που καταγγέλλουν παραβιάσεις και ατυχήματα.

4. Ενίσχυση της πρόληψης και του ρόλου των εργαζομένων.

• Ουσιαστική εκπαίδευση στην υγεία και ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους.

• Ενίσχυση των σωματείων και των επιτροπών υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

• Καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης, συμμετοχής και ευθύνης, απέναντι στη σιωπή και τον φόβο.

Πολιτική επιλογή και κοινωνική ευθύνη

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι πολιτική επιλογή και κοινωνική προτεραιότητα.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Νομού Αχαΐας δεσμεύεται να δώσει αυτή τη μάχη σε κάθε επίπεδο: θεσμικά, κοινωνικά και πολιτικά.

Γιατί κάθε εργατικό ατύχημα που αποφεύγεται δεν είναι ένας αριθμός λιγότερος.

Είναι ένας άνθρωπος που γύρισε σπίτι του ζωντανός.

Και αυτό είναι το μέτρο κάθε προοδευτικής πολιτικής.

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΪ́ΑΣ