Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Νάουσα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε μονοκατοικία

Νάουσα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε μονοκατοικία

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του υπνοδωματίου

 Άνδρας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Νάουσα.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Νάουσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του υπνοδωματίου της μονοκατοικίας. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:00, ενώ στην κατάσβεση επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ειδήσεις Τώρα

Χωριό της Αχαΐας και η Ορεινή Ναυπακτία στις 8 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Πάτρα: Πήγε στο νοσοκομείο και μετά συνελήφθη

Δράμα: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες επισκέπτες από το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Νάουσα Νεκρός άνδρας

Ειδήσεις