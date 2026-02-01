Νάουσα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε μονοκατοικία

Άνδρας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Νάουσα.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Νάουσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του υπνοδωματίου της μονοκατοικίας. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:00, ενώ στην κατάσβεση επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.