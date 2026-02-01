Πάτρα: Πήγε στο νοσοκομείο και μετά συνελήφθη

Απρόοπτη τροπή πήρε η διακομιδή ενός 38χρονου άνδρα, χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο, ύστερα από επεισόδιο λιποθυμίας.

Κατά τον ιατρικό έλεγχο, οι γιατροί εντόπισαν κρυμμένη στο εσώρουχό του μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε 4,4 γραμμάρια χασίς.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και αστυνομικοί που έσπευσαν στο νοσοκομείο προχώρησαν στη σύλληψή του.