Η κακοκαιρία "χτυπά" και τα νησιά- Ποτάμια οι δρόμοι σε Λάρισα, Κεφαλονιά και Σαντορίνη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που "χτυπά" τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα και σε νησιά.

Καταστροφές έχουν καταγραφεί νησιά όπως η Λήμνος, η Σαντορίνη, η Σάμος, η Κεφαλονιά και η Πάρος, εξαιτίας της κακοκαιρίας, με δρόμους, σοκάκια και παραλιακά σημεία να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Λήμνος

Στη Μύρινα και στη Νέα Μάδυτο της Λήμνου, ο δρόμος έγινε για ακόμη μία φορά ένα με τη θάλασσα, με τα νερά να καλύπτουν την άσφαλτο και να δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Μάλιστα, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής και έχουν πλημμυρίσει.

Ανάλογη, και σε αρκετά σημεία χειρότερη, είναι η εικόνα στα Καραμανλίδικα, όπου ο δρόμος πλημμύρισε, με το νερό να φτάνει μέχρι και να καλύπτει τα λάστιχα των αυτοκινήτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλία Πλατύ, όπου η περιοχή πλημμύρισε και στο διάβα του το νερό παρέσυρε ακόμη και κάδους απορριμμάτων. Ακόμα πλημμύρισε και πάλι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στη Μύρινα, στο ύψος του Επαρχείου, με τα νερά να συσσωρεύονται στο οδόστρωμα και την κυκλοφορία να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ το ποτάμι του Ράγκαβα κατέβασε με ορμή μεγάλες ποσότητες χωμάτων και φερτών υλικών, με αποτέλεσμα η θάλασσα να αλλάξει χρώμα και να γίνει καφέ μέσα σε λίγα λεπτά.