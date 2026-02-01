Πάτρα: Πλημμύρισε πάλι η Ακτή Δυμαίων- Έκλεισε στο ρεύμα προς Πύργο

Συσσώρευση υδάτων προκλήθηκε εκ νέου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο.

Το πρόβλημα παρατηρείται στο ύψος του νέου λιμανιού.

Στο μεταξύ σύσκεψη για το πλημμυρικό φαινόμενο που παρατηρείται συνεχώς στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη.

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί να γίνει στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ώρα 13.00) και σε αυτήν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου Πατρέων και του Ο.Λ.ΠΑ., έτσι ώστε να αναζητηθεί λύση