Πάτρα: Πλημμύρισε πάλι η Ακτή Δυμαίων- Έκλεισε στο ρεύμα προς Πύργο

Στο ύψος του νέου λιμανιού
Συσσώρευση υδάτων προκλήθηκε εκ νέου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πύργο.
Το πρόβλημα παρατηρείται στο ύψος του νέου λιμανιού.
Στο μεταξύ σύσκεψη για το πλημμυρικό φαινόμενο που παρατηρείται συνεχώς στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη.
Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί να γίνει στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ώρα 13.00) και σε αυτήν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου Πατρέων και του Ο.Λ.ΠΑ., έτσι ώστε να αναζητηθεί λύση
Κακοκαιρία: Πλημμύρες στα παράλια της Λάρισας – Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις
Καρναβαλική Ακαδημία: Tα πληρώματα επί ποδός για τα άρματα - Τι φτιάχνουν για το φετινό Πατρινό Καρναβάλι - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Απεργία ταξί: Οι οδηγοί τραβούν χειρόφρενο 3 και 4 Φεβρουαρίου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr