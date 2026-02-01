Κακοκαιρία: Πλημμύρες στα παράλια της Λάρισας – Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις

Σοβαρές καταστροφές έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει τον Αγιόκαμπο Λάρισας από τις πρωινές ώρες της Κυριακής
Σοβαρές καταστροφές έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει τον Αγιόκαμπο Λάρισας από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (1/2/26).
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, επηρεάζουν τα παράλια του νομού Λάρισας καθώς και περιοχές του Δήμου Αγιάς, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα.
Οι χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα, δυσκολεύοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον δήμο Αγιάς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.
Λόγω της κακοκαιρίας και της ασταμάτητης βροχής, έσπασε ρέμα στον Αγιόκαμπο της Λάρισας ενώ στα Μεσάγκαλα της Λάρισας υπερχείλισε ο Πηνειός.
Ιδιοκτήτης επιχείρησης ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στον τηλεοπτικό φακό.
Σημαντικές ποσότητες νερού έχουν συσσωρευτεί σε βασικούς οδικούς άξονες από τη Λάρισα έως τα παράλια, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.
