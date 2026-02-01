Κακοκαιρία: Πλημμύρες στα παράλια της Λάρισας – Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις

Σοβαρές καταστροφές έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει τον Αγιόκαμπο Λάρισας από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (1/2/26).

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, επηρεάζουν τα παράλια του νομού Λάρισας καθώς και περιοχές του Δήμου Αγιάς, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα.

Οι χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα, δυσκολεύοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον δήμο Αγιάς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.