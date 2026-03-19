Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή, θα λέω τις απόψεις μου για να ξεκολλήσει η βελόνα»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι είναι κατά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
Ο Χάρης Δούκας σκοπεύει να ζητήσει από το Συνέδριο να ληφθεί απόφαση κατά της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζοντας παράλληλα το όραμά του για μια «προοδευτική διακυβέρνηση» με κεντρικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ.
Απαντώντας σε ερώτηση για το αν αποφεύγει να εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση του λόγω φόβου διαγραφής από τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισημαίνει ότι «δεν ανησυχώ, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πω την άποψή μου, θα λέω την άποψή μου για να συμβάλω και εγώ στο να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα».
Ο κ. Δούκας σημειώνει ότι «είναι κακό να μη μιλάμε, να πηγαίνουμε στα Συνέδρια και να χειροκροτούμε μόνο».Και προσθέτει: «Οι προτάσεις μου δεν είναι αντιπαραθετικές. Όσοι θεωρούν ότι είμαστε στην ίδια θέση, να προχωρήσουμε μαζί σε πρωτοβουλίες. Τα Συνέδρια είναι για να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις. Με ευχολόγια θα πάμε; Το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει το Συνέδριο. Δεν θέλω να λέω ότι είναι μια πρόταση Δούκα, προτείνω να τη συζητήσουμε στο Συνέδριο και να τη συνδιαμορφώσουμε- και θέλω να λέω μετά από το Συνέδριο ότι είναι μια απόφαση ΠΑΣΟΚ».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στο OPEN επανέλαβε ότι είναι κατά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου κι ότι «δεν υπάρχει πρόεδρος υπό ομηρεία». Εξήγησε ότι ο ίδιος θα λάβει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της πρότασής του ώστε να γίνει απόφαση Συνεδρίου, συμπλήρωσε ότι στηρίζει απολύτως το αφήγημα Ανδρουλάκη για νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ και πρόβλεψε ότι «θα ξεκολλήσουμε όλοι μαζί τη βελόνα, με αφετηρία επανεκκίνησης το Συνέδριο».
Εάν ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές αλλά και δεν υπάρχει αυτοδυναμία ο Χάρης Δούκας το ξεκαθαρίζει: Πρέπει ως ΠΑΣΟΚ να μείνουμε στην αντιπολίτευση».
