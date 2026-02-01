Καρναβαλική Ακαδημία: Tα πληρώματα επί ποδός για τα άρματα - Τι φτιάχνουν για το φετινό Πατρινό Καρναβάλι - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Καρναβαλική, φαντασία, δημιουργία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία του...Πατρινού Καρναβαλιού 2026. Τα πληρώματα ετοιμάζουν πυρετωδώς τα άρματά τους σε κλίμα δημιουργικό κι ευχάριστο και κυρίως παρεϊστικο.

Συνοδεία μάλιστα και της απαραίτητης ψητούρας γιατί "ο γιατρός της πείνας" δεν λείπει από αυτά.

Σε έναν βιοτεχνικό χώρο, κοντά στο ποτάμι της Παναγίτσας στην Πάτρας, φέτος η Καρναβαλική Ακαδημία έθεσε σε λειτουργία έναν νέο «Χώρο Δημιουργίας Πληρωμάτων», μετά από πέντε χρόνια απουσίας οργανωμένου χώρου κατασκευής αρμάτων για τα πληρώματα, δεδομένου ότι δεν φιλοξενούνται πλέον στον ΑΣΟ.

Ο χώρος μισθώθηκε για διάστημα δυόμισι μηνών και θα φιλοξενήσει τις κατασκευές των αρμάτων των πληρωμάτων που συμμετέχουν στο Πατρινό Καρναβάλι. Όπως έχει εξηγήσει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Ακαδημίας, Αρίστος Σταθόπουλος, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε τα τελευταία χρόνια.

«Η Ακαδημία φέτος πήρε την απόφαση να «αναστήσει» το νεκρό κύτταρο της δημιουργίας του καρναβαλιού, δηλαδή τον κοινό χώρο κατασκευής, ο οποίος είχε εκλείψει εδώ και πέντε χρόνια. Σε αυτό το εγχείρημα υπήρξε μια μικρή οικονομική στήριξη από την ΚΕΔΗΠ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδία κεφάλαια του ταμείου της Ακαδημίας και των μελών-πληρωμάτων που θα συμμετέχουν», είπε χαρακτηριστικά.

