Ισχυροί άνεμοι σάρωσαν τη χώρα: Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ριπές - Τι έδειξε η Πάτρα

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης 19/03 καταγράφηκε στην Ασκύφου Χανίων και ήταν ίσο με 63.2 χιλιοστά.
Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης 19/03 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
Παράλληλα ενισχυμένοι ήταν οι άνεμοι στα πελάγη αλλά κατά τόπους και σε ηπειρωτικές περιοχές. Στο Αιγαίο οι ριπές των βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ώρα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως το απόγευμα της Πέμπτης 19/03. Όπως φαίνεται οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα στον Παξιμάδα Καρύστου (108 χλμ/ώρα) και στο Πόρτο Τήνου (100 χλμ/ώρα).
