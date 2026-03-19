MRB: Η διαφορά των κομμάτων- Ουδετερότητα στον πόλεμο, θέλουν οι πολίτες

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 31,1% ΠΑΣΟΚ 14% Ελληνική Λύση 11,5% Πλεύση Ελευθερίας 10,6% ΚΚΕ 8,1% ΣΥΡΙΖΑ 4,6% Φωνή Λογικής 3,5% Νίκη 3,1% Δημοκράτες/ Προοδευτικό Κέντρο 2,8% ΜέΡΑ25 2,6% Νέα Αριστερά 1,4% Άλλο κόμμα 6,7%

Ειδικότερα τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι πολίτες είναι αντίθετοι στην εμπλοκή της χώρας μας με οποιονδήποτε τρόπο ενώ συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και με τους Patriot στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ 8 κόμματα δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή.

Πως αξιολογούν οι πολίτες την απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να επιτεθούν στο Ιράν

Λάθος 80,1%

Σωστή 13,2%

Στο ερώτημα για το αν πρέπει οι χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν ναυτικές δυνάμεις που ζητά ο Τραμπ

Όχι 65,2%

Ναι 24,9%

Για την στάση που πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο του Ιράν

Μάλλον να κρατήσει ουδέτερη στάση 68,2%

Μάλλον να επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ και Νετανιάχου 16,4%

Μάλλον να στηρίξει τους συμμάχους Τραμπ και Νετανιάχου 10,4%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 5%

Απόφαση για αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο

Σωστή 69,8%

Λάθος 24,6%

Απόφαση για μεταφορά αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο

Σωστή 67,7%

Λάθος 22,1%

Θέματα που σας απασχολούν λόγω του πολέμου

Οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως 57,6%

Οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα 48,6%

Μεγαλύτερη κλιμάκωση στην πόλεμο 43,4%

Ανησυχία για στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας 34,4%

Αύξηση μεταναστευτικών ροών 26,4%

Αξιολόγηση μέτρων κυβέρνησης να μπει πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα

51,6% προς τη σωστή

45,2% προς τη λάθος

Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον

Συμφωνώ 33%

Διαφωνώ 49,8%

Δξ/δα 17,2

Για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Θετικό 19,4%

Αρνητικό 44,5%

Δξ/δα 36,2

Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ

Θετικά 36,9%

Αρνητικά 31,5%

Δξ/δα 31,6%

Στο ερώτημα για το ποιος ειναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 24,6% ενώ ο κανένας έχει ποσοστό 25% και ο άλλος 11,9%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι δεύτερη με 9,1% και ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,3% ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,1% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,5%. Οι υπόλοιποι πολιτική αρχηγοί είναι κάτω από 3%.