Ολυμπία Οδός: Χιλιομετρική χρέωση και στον κόμβο Αμαλιάδας στην Πατρών - Πύργου από την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Επεκτείνεται από την Παρασκευή 20 Μαρτίου η χιλιομετρική χρέωση στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, καθώς η Ολυμπία Οδός θέτει σε λειτουργία τις πύλες και στον κόμβο Αμαλιάδας, εξασφαλίζοντας για τα Ι.Χ. οχήματα μείωση της τάξης του 62%.

Η Ολυμπία Οδός έχει εφαρμόσει τη χιλιομετρική χρέωση από το 2021 στο τμήμα Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα για όλους, Ι.Χ. και επαγγελματικά οχήματα, και τώρα εφαρμόζει το σύστημα σταδιακά στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

-62% για τα Ι.Χ. από την πρώτη διέλευση στο τμήμα Κυλλήνη – Πύργος με ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.

Έως και πάνω από 78% χαμηλότερο κόστος για τα Ι.Χ. ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Δωρεάν απόκτηση ΟΛΥΜΠΙΑ PASS και πρόσβαση σε εκπτωτικά προγράμματα.

Επιπλέον, για τα Ι.Χ. οχήματα, η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, προσφέροντας συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 78%, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.