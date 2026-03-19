Ολυμπία Οδός: Σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση στην Πατρών – Πύργου

Για τα Ι.Χ. οχήματα, η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, προσφέροντας συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 77%, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Με τη λειτουργία των πυλών χιλιομετρικής χρέωσης στον κόμβο Κάτω Αχαΐας, οδηγοί Ι.Χ. και επαγγελματίες πληρώνουν μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS μόνο για την απόσταση που πραγματικά διανύουν.

Συγκεκριμένα, αυτό που συμβαίνει με τη χιλιομετρική χρέωση στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο, από το 2021, συμβαίνει και στην Πατρών – Πύργου.

Μια ακόμα υπηρεσία λειτουργεί από την Ολυμπία Οδό στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου .

Προς το παρόν, η λειτουργία της χιλιομετρικής χρέωσης εφαρμόζεται στον κόμβο Κάτω Αχαΐας και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη την Πατρών – Πύργου, καθώς ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και οι απαραίτητες δοκιμές των συστημάτων σε κάθε κόμβο, ώστε οι οδηγοί να απολαμβάνουν άμεσα τις μειωμένες χρεώσεις.

Μετά τον κόμβο Κάτω Αχαΐας (Γομοστού), θα ακολουθήσει ο κόμβος Αμαλιάδας, όπου ξεκινούν δοκιμές, ενώ μετά το Πάσχα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι πύλες στους κόμβους Βάρδας και Γαστούνης, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής.

Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την απόκτηση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μέσω του οποίου καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από τη σελίδα της εταιρείας είτε από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, ενώ μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι διαθέσιμο συνδυαστικά και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% για Ι.Χ. και ημιφορτηγά, ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

Για παράδειγμα, για έναν εργαζόμενο που κάνει 40 διελεύσεις μέσα στον μήνα στη διαδρομή Μιντιλόγλι- Κάτω Αχαΐα το αρχικό κόστος θα ήταν 144 ευρώ, ενώ μετά την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης και σε συνδυασμό με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, θα πληρώσει 38,15 ευρώ.

Δηλαδή, θα κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ η διέλευση (έκπτωση 74% και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό μηνιαίων διελεύσεων).

Επίσης, ένα ημιφορτηγό κατηγορίας 3 (2-3 άξονες) στη διαδρομή ΒΙΠΕ – Κ. Αχαΐα έχει αρχικό κόστος 9 ευρώ και με τη χιλιομετρική χρέωση μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS θα πληρώνει 3,50 ευρώ (έκπτωση 61%).

Αντίστοιχα, το φορτηγό κατηγορίας 4 έχει αρχικό κόστος 12,70 ευρώ και με το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS 5,00 ευρώ (έκπτωση 61%).