Καιρός: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και έντονα φαινόμενα - Μέχρι πότε θα διαρκέσουν

Σε εξέλιξη βρίσκεται επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την περιοχή της Λιβύης και της Αιγύπτου.

Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το φαινόμενο, όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, έχουν συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα.

Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20/3, επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το AtmoHub, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

Οι βροχές που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές:

• Πέμπτη 19/3: στην Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub, ΕΔΩ.

Η αναλυτική πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σήμερα Πέμπτη (19/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και δυτική και νότια χώρα καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 και πιθανώς κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Παρασκευή (20/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Το Σαββατοκύριακο (21 & 22/3), ασθενή -κατά κανόνα- φαινόμενα θα σημειωθούν βασικά στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.