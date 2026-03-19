23χρονος δικυκλιστής έκανε σούζες κι έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα- Τον «έκαψε» το βίντεο που ανέβασε στα social media

Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της προτροπής σε τέλεση αδικήματος και της επικίνδυνης οδήγησης
Δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση σε βάρος ενός 23χρονου αναβάτη μηχανής σχηματίστηκε από την ΕΛΑΣ.
Τον 23χρονο «τσίμπησαν» αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. που εντόπισαν τα βίντεο που ανέβαζε στα social media.
Σε ένα από τα βίντεο ο νεαρός μοτοσικλετιστής έκανε σούζες για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα σε δρόμο στην Αττική.
Οι αστυνομικοί που «χτενίζουν» τα social media για παρόμοια βίντεο, έρευνησαν τα πλάνα και ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσικλέτας.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσυκλέτας ο οποίος προέβαινε σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) τουλάχιστον για -20- δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr