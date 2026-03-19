23χρονος δικυκλιστής έκανε σούζες κι έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα- Τον «έκαψε» το βίντεο που ανέβασε στα social media

Δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση σε βάρος ενός 23χρονου αναβάτη μηχανής σχηματίστηκε από την ΕΛΑΣ.

Τον 23χρονο «τσίμπησαν» αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. που εντόπισαν τα βίντεο που ανέβαζε στα social media.

Σε ένα από τα βίντεο ο νεαρός μοτοσικλετιστής έκανε σούζες για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα σε δρόμο στην Αττική.

Οι αστυνομικοί που «χτενίζουν» τα social media για παρόμοια βίντεο, έρευνησαν τα πλάνα και ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσικλέτας.