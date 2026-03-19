Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός μετά από μετωπική με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα το πρωί της Πέμπτης καθώς ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου που οδηγούσε ΙΧ και κατάγεται από χωριό του Δομοκού, συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία του.