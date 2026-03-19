Προς παράταση η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών

Προς παράταση οδεύει η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών, καθώς στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζεται το ενδεχόμενο μετάθεσης της έναρξης του μέτρου για 2 έως 3 μήνες, προκειμένου να λυθούν βασικά τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι το νέο πλαίσιο δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα, καθώς κρίσιμες προϋποθέσεις δεν έχουν ακόμη διασφαλιστεί.

Κομβικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη ειδικό τραπεζικό προϊόν για την πληρωμή των ενοικίων, το οποίο θα επιτρέπει την ταυτοποίηση της συναλλαγής και τον αποτελεσματικό έλεγχο τόσο από την ΑΑΔΕ όσο και από την πλατφόρμα του ΜΙΔΑ. Χωρίς ένα τέτοιο εργαλείο, η διαδικασία δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και διαφάνεια, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών και μη αναγνώρισης πληρωμών. Το θέμα αυτό θα επιλυθεί με συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΘΟ και τραπεζών.

Επίσης, δεν έχουν δηλωθεί ακόμη οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου.

Χωρίς τη δήλωση αυτή, δεν είναι σαφές σε ποιον λογαριασμό πρέπει να κατατίθεται το μίσθωμα ώστε να αναγνωρίζεται από τα συστήματα της ΑΑΔΕ , ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με περισσότερους συνιδιοκτήτες, όπου απαιτείται χρόνος συνεννόησης και ορισμού δικαιούχου.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ως προς τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή, αλλά και ως προς τον τρόπο εφαρμογής σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή είσπραξης από τρίτους, ενώ δεν έχει ακόμη εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, με το μέτρο να κινδυνεύει να ξεκινήσει χωρίς σαφείς κανόνες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή ζητά την αναβολή της έναρξης του μέτρου έως ότου προηγηθεί η δήλωση των τραπεζικών λογαριασμών στο ΜΙΔΑ, καθοριστούν οι εξαιρέσεις και αποσαφηνιστούν οι κανόνες εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι κυρώσεις που συνδέονται με τη μη τραπεζική καταβολή των ενοικίων, καθώς ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν φοροεκπτώσεις, όπως η έκπτωση 5%, ακόμη και σε περιπτώσεις που η πληρωμή δεν γίνεται με ευθύνη των ενοικιαστών. Αντίστοιχα, οι ενοικιαστές μπορεί να χάσουν επιδόματα στέγασης ή επιστροφές ενοικίου, χωρίς να εξετάζεται αν έχουν πράγματι καταβάλει το μίσθωμα, δημιουργώντας συνθήκες «τιμωρίας χωρίς υπαιτιότητα».

Παράλληλα, τίθενται και ζητήματα νομικής φύσης, καθώς η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή μεταβάλλει στην πράξη τον τρόπο πληρωμής που προβλέπεται σε υφιστάμενες μισθώσεις, ενώ η απουσία εξαιρέσεων για ειδικές περιπτώσεις -όπως χαμηλά μισθώματα, ηλικιωμένοι ή κατασχέσεις- ενισχύει τις πιέσεις για επανεξέταση του μέτρου πριν την ενεργοποίησή του.

Με τα δεδομένα αυτά, η ανάγκη για χρόνο προσαρμογής και για ένα πλήρες και λειτουργικό πλαίσιο πριν από την έναρξη του μέτρου θεωρείται κρίσιμη, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η μετάθεση της εφαρμογής αποτελεί πλέον το επικρατέστερο σενάριο.

πηγη: newmoney