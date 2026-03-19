Συνάντηση του Δημάρχου Αιγιαλείας και εκπροσώπων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

"Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου συνάντηση στο Δημαρχείο Αιγιαλείας, μεταξύ του Δημάρχου κ.Παναγιώτη Ανδριόπουλου και εκπροσώπων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και στελεχών της τοπικής και περιφερειακής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ".

Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου και συνεχίζει:

"Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο στρατηγός ε.α. και σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κ. Γεώργιος Γαλιάτσος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος κ. Νίκος Σπυριδάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδος, υποστράτηγος κ. Θεόδωρος Τσάτσαρης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας, ταξίαρχος κ. Ιωάννης Μπούμης καθώς και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας κ. Βασίλης Ροδόπουλος

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της περιοχής και την περαιτέρω ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Αιγιάλεια, με έμφαση στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, σε προηγούμενη επαφή του Δημάρχου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τέθηκε με σαφήνεια και πλήρη τεκμηρίωση η ανάγκη για άμεση ενδυνάμωση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή. Σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας, αποφασίστηκε η ουσιαστική επιχειρησιακή ενίσχυση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα δύο πενταμελείς ομάδες ΟΠΚΕ, πλήρως εξοπλισμένες και με υπηρεσιακά οχήματα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η μετάβαση ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Τμήμα Αιγιαλείας, στο πλαίσιο ενός συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος Αιγιαλείας συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών".