Αντιδράσεις για τη χρήση ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία - Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις Δένδια

“Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία στη Σαουδική Αραβία, που είχαν κατεύθυνση τα εγχώρια διυλιστήρια.

Με σκληρές ανακοινώσεις και εξηγήσεις προς την κυβέρνηση απάντησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ύστερα από την ανακοίνωση του Νίκου Δένδια ότι έγινε χρήση ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να καταρριφθούν ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.

Μια δήλωση που προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Ανάκληση τώρα των Patriot και επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτικών στη χώρα

«Οι δηλώσεις του κ. Δένδια για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συνιστά ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συνεχίζοντας υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι το συμφέρον και η ασφάλεια της Ελλάδας επιβάλλουν την μη εμπλοκή στον πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης. Η πρόσδεση του κ. Μητσοτάκη στο άρμα Τραμπ – Νετανιάχου δημιουργεί μόνο κινδύνους για τη χώρα μας» και προσθέτει: «Πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας».

Ακολούθως ρωτά την κυβέρνηση:

Για ποιο σκοπό επιλέγει η κυβέρνηση να παραμένει η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, Saudi Aramco, εμπλέκοντας έτσι de facto την Ελλάδα στον πόλεμο με το Ιράν;

Θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας;

Ποια συμφέροντα, ποιων δυνάμεων υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της Ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή με τον πόλεμο να γενικεύεται;

Πως διασφαλίζει η κυβέρνηση ότι η ταυτόχρονη παρουσία Patriot για παροχή αντιβαλλιστικής προστασίας, σε Σαουδική Αραβία, Βουλγαρία, Κύπρο κα, δεν οδηγεί στο φαινόμενο της υπερέκτασης (overstretched), στην υπέρβαση δηλαδή των δυνατοτήτων στρατιωτικής αντοχής της χώρας μας, υπονομεύοντας έτσι -μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της κοινωνίας;

Κατρίνης για Patriot: “Καταρρίφθηκε το αφήγημα της κυβέρνησης για μη εμπλοκή στον πόλεμο”

«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με δήλωσή του επαίρεται και υπερτονίζει το γεγονός της κατάρριψης δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό», αναφέρει ο Μιχάλης Κατρίνης σε δήλωση του.

«Προφανώς», τονίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. Πρωθυπουργός είχε αποκλείσει».

Ο κ. Κατρίνης σημειώνει πως «η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ».

ΚΚΕ για Patriot: “Κυνική ομολογία της συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή”

Το ΚΚΕ επισήμανε πως αυτή η ενέργεια που ο υπουργός “έφθασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει“, είναι μια “κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή”.

Αναλυτικά το σχόλιο του ΚΚΕ:

“Οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελεί κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Ο υπουργός της “κουλτούρας των φερέτρων” έφτασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει για την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να την εμφανίζει ως δήθεν προστασία του λαού από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων”.

Η Πλεύση Ελευθερίας ζητά την ενημέρωση της Βουλής

Να ενημερωθεί η Βουλή από την κυβέρνηση σχετικά με την εκτόξευση πυραύλων αναχαίτησης από την ελληνική συστοιχία Patriot που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την Κύρωση των μέτρων της ΠΝΠ για την ανάσχεση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ο κ. Καζαμίας είπε ότι «σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ πληροφορούμαστε ότι από την ελληνική συστοιχία πυραύλων Patriot στην Σαουδική Αραβία εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι που κατέρριψαν δύο ιρανικούς πυραύλους. Αυτό συνέβη, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «θα περιμένουμε μια πληρέστερη ενημέρωση από την Κυβέρνηση προς την Βουλή για το τι ακριβώς συνέβη». Υπογράμμισε ότι «εμείς ως Πλεύση Ελευθερίας προειδοποιήσαμε ότι υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Ελπίζουμε να μην υπάρξει εμπλοκή των Ελληνικών Δυνάμεων σε όσα συμβαίνουν στην σύρραξη στη Μέση Ανατολή».