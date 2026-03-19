Αχαΐα: Ψαράς ανέσυρε τμήμα αρχαίου αμφορέα στην Καλόγρια

Ένα σημαντικό εύρημα ήρθε στο φως στη θαλάσσια περιοχή της Καλογριάς, όταν ψαράς εντόπισε πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα κατά τη διάρκεια αλιείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, το αντικείμενο –που εκτιμάται ότι πρόκειται για στόμιο αμφορέα– ανασύρθηκε με δίχτυα από αλιευτικό σκάφος. Έχει ύψος περίπου 40 εκατοστά και μήκος 30 εκατοστά.

Ο κυβερνήτης του σκάφους ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και παρέδωσε το εύρημα στη Λιμενική Αρχή Κυλλήνης, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Το αντικείμενο αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση και η αρχαιολογική του αξία.