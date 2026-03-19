Ηράκλειο: Ανοίγει αύριο στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου, η έκθεση για τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων

Ανοίγει αύριο, Παρασκευή, τις πύλες της για το κοινό η επετειακή έκθεση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), σηματοδοτώντας την έναρξη των δράσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή της.

Η μεγαλύτερη γεωγραφικά δημοσιογραφική ένωση της χώρας γιορτάζει έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας στην ενημέρωση, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό, εκκινώντας από το Ηράκλειο τις επετειακές της δράσεις, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου. Το κοινό του Ηρακλείου θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθεί στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 20 έως τις 30 Μαρτίου 2026 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Πρωτοσέλιδα-σταθμοί, ιστορικά κειμήλια και ντοκουμέντα που σφράγισαν την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, συνθέτουν ένα ζωντανό μωσαϊκό της σύγχρονης ιστορίας μας».

Η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνιας προσφοράς, και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχώρησαν ευγενικά οι φορείς: Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, αρχείο εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου, αρχείο εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», Λαογραφικό Μουσείο 'Ανω Βιάννου, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα». Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 10:00 - 18:00 ενώ χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ, ΕΡΤ3 και το Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Η κορύφωση των δράσεων στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στον εμβληματικό χώρο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Σε μια λαμπρή τελετή, η διοίκηση της ΕΣΗΕΠΗΝ, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και του δημοσιογραφικού κόσμου, θα τιμήσει την πορεία των 100 ετών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της έγκυρης ενημέρωσης ως πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας στην περιφέρεια.

Όπως μάλιστα σημειώνεται: «Η ΕΣΗΕΠΗΝ, μέσα από τις επετειακές δράσεις με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…», θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους τις δράσεις της σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της, με συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πρωτοβουλίες».