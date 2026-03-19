Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη με το κρακεράκι

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέβασε, μάλιστα στο TikTok το βίντεο που κατέγραψε η ίδια μέσα στην αίθουσα της Ολομέλεια της Βουλής .

Με αφορμή μια συσκευασία με κρακεράκια που κρατούσε ο Υπουργός Υγείας και παρέδωσε στις συνεργάτιδες του, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε σφοδρό καβγά επιβεβαιώνοντας ότι αντιμετωπίζει το κοινοβούλιο σαν τηλεοπτικό στούντιο για την προβολή της αντικυβερνητικής της ατζέντας.

Εντάσεις και εκφράσεις χαμηλού επιπέδου, προσωπικές βεντέτες, ακραίοι υπαινιγμοί και υποτιμιτικοί προσωπικοί χαρακτηρισμοί παρήγαγε για μια ακόμα φορά η Βουλή με κεντρικούς πρωταγωνιστές την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη .

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@zoekonstant/video/7618656305737157910" data-video-id="7618656305737157910" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@zoekonstant" href="https://www.tiktok.com/@zoekonstant?refer=embed">@zoekonstant</a> Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official <a target="_blank" title=" πρωτότυπος ήχος - zoekonstant" href="https://www.tiktok.com/music/πρωτότυπος-ήχος-7618656331540499222?refer=embed"> πρωτότυπος ήχος - zoekonstant</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι η κα Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί παράνομα με το κινητό της τον ίδιο και τους πολιτικούς της αντιπάλους ζητώντας προστασία από το προεδρείο της Βουλής

Ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης και επανέναρξη των διαδικασιών χωρίς ωστόσο να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρνούμενη να δεχθεί τις συστάσεις του αντιπροέδρου του κοινοβουλίου Γιώργου Γεωργαντά να μην βινετοσκοπεί τον χαρακτήρισε «Χίτλερ». «Νομίζω ότι όποιος εκφράζεται έτσι πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ» ήταν η πληρωμένη απάντηση του αντιπροέδρου.

Οι διάλογοι όπως καταγράφηκαν στα επίσημα πρακτικά της Βουλής έχουν ως εξής:

-ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια. Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.

-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Τι τραβάς; Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη.

-ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Γιατί γράφει βίντεο, κύριε Πρόεδρε;

-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;

-ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης): Παρακαλώ.

-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν δίνω άδεια.

-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, ή όχι; Ή με τραμπουκισμούς θα…

-ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Σταματάμε, σταματάμε. Να διαγράψει το βίντεο, παρακαλώ. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής εδώ. Δεν το δέχομαι. Προσωπικά μου δεδομένα. Απαγορεύεται. Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Παρακαλώ πολύ. Να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω τον λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης): Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.

Η συνέχεια στο επεισόδιο

Αμέσως μετά τη διακοπή την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεωργαντάς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση. Δύο πράγματα που πρέπει να ειπωθούν:

Το πρώτο είναι ότι ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, μου ζήτησε να διαβιβαστούν τα Πρακτικά με αυτά που ακούστηκαν κατά τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γεγονός που θα γίνει άμεσα -η διαβίβαση των Πρακτικών στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Δεύτερον, σε σχέση με το νομοσχέδιο, με την κύρωση που έχουμε τώρα, υπάρχουν δύο ομιλητές που δεν έχουν μιλήσει, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Ναι, αλλά εγώ είχα κληθεί στο Βήμα…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Παρακαλώ! Επειδή, όπως ξέρετε, ακολουθεί και ειδική ημερήσια διάταξη, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Θα ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε τώρα; Αδιανόητα πράγματα!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μετά θα πάρετε τον λόγο και εσείς. Επί της διαδικασίας, θα μιλήσει πρώτα ο Υπουργός και θα σας δώσω και εσάς μετά τον λόγο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε; Με καλείτε στο Βήμα και δίνετε τον λόγο στον Υπουργό;

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό, που θα πρέπει -με συγχωρείτε- αν δεν μπορείτε εσείς, να έρθει ο κύριος Πρόεδρος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί, εμένα προσωπικά. Εξ όσων γνωρίζω -και έχει τοποθετείται ο κύριος Πρόεδρος- αυτό απαγορεύεται στην Ολομέλεια. Απαγορεύεται! Ή θα μας πει ο κύριος Πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον ή θα μας πει ο κύριος Πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου επειδή το κάνει αυτό συστηματικά.

Εκείνη τη στιγμή ξέσπασαν χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Και ο Υπουργός Υγείας συνέχισε: «Ακούστε, κύριε Γεωργαντά, για να είμαστε συνεννοημένοι, η περίπτωση να κάνετε αυτήν τη φορά Βουλευτές δύο ταχυτήτων, και να έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους, αποκλείεται. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής να μας απαντήσει: Ή επιτρέπεται να βιντεοσκοπούμε όλοι ή δεν επιτρέπεται κανένας. Αν δεν απαντηθεί αυτό, δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Με συγχωρείτε. Δεν κάνετε ό,τι θέλετε, κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ. Δεν κάνετε ό,τι θέλετε!».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Παρακαλώ, μια τοποθέτηση από την πλευρά του Προεδρείου. Είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι εντός του Κοινοβουλίου είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είτε και στο διάλειμμα αυτής. Απαράδεκτο. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει το κανάλι της Βουλής που καλύπτει πλήρως τους ομιλητές, τις παρεμβάσεις και ό,τι απαιτείται και ό,τι προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι τιμά κανέναν το να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους συναδέλφους εδώ. Και, βεβαίως, επειδή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει -δεν το είχαμε δει ποτέ παλαιότερα- σίγουρα το Προεδρείο θα λάβει και τα απαραίτητα μέτρα. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο επί αυτού. Είναι απολύτως ξεκάθαρο και καταδικαστέο και δεν πρόκειται να επιτραπεί άλλη φορά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ! Ακούστε λίγο, δεν θα γίνει συζήτηση επί αυτού. Είμαστε σε Κύρωση! Έχετε την ομιλία σας, παρακαλώ να την κάνετε με ό,τι περιεχόμενο εσείς επιθυμείτε και στη συνέχεια θα μιλήσει ο Υπουργός και κλείνει αυτή η συνεδρίαση. Παρακαλώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να κάνω την ομιλία μου με ό,τι περιεχόμενο θέλω. Καλοσύνη σας!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα μιλήσετε επί του νομοσχεδίου. Πριν ξεκινήσετε, επιτρέψτε μου -δεν βάζω τον χρόνο- να ανακοινώσω ένα σχολείο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής -που ελπίζουμε να δείτε να γίνονται και στην πράξη οι κανόνες λειτουργίας της Βουλής- και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «Ελευθέριος Βενιζέλος», δεκαεπτά μαθήτριες και μαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Πάτμου. Η Βουλή σάς καλωσορίζει.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αυτό που κάνετε είναι εκτός Κανονισμού!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Παρακαλώ, κύριε Κατρίνη! Τι θέλετε να πείτε κύριε Κατρίνη;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αυτό που κάνετε είναι εκτός Κανονισμού!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τι είναι αυτό που κάνω; Για πέστε μου. Είναι εικόνα για τα παιδιά αυτό; Είναι εικόνα;

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Η συνεδρίαση διεκόπη για εκλογή Προεδρείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Και πολύ καλά έκανε ο Πρόεδρος και διέκοψε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Διεκόπη από τον Γεωργιάδη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Κατρίνη, και πολύ έκανε ο Πρόεδρος και διέκοψε! Παρακαλώ! Είναι στην αποκλειστική του ευθύνη και αρμοδιότητα. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλώς ήρθατε παιδιά! Και κάποιες φορές τα παιδιά είναι πιο σοφά από τους μεγάλους. Τώρα, θα ήθελα να καταγράψω, γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν ήταν στην Αίθουσα, τι έγινε ακριβώς προηγουμένως.

Ακριβώς προηγουμένως, λοιπόν, ενώ μου δόθηκε ο λόγος μετά το πέρας των ομιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, μετά από μια αήθη επίθεση που έγινε για άλλη μια φορά από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας προς την Πλεύση Ελευθερίας και προς εμένα προσωπικά και αφού είχε προηγηθεί άλλη μία αήθης επίθεση του Υφυπουργού Εξωτερικών -γιατί εκεί έχουμε καταντήσει, να έχουμε Υφυπουργό Εξωτερικών τον Θεοχάρη της Λίστας Λαγκάρντ- αφού γίνανε αυτά και ανέβηκα στο Βήμα, άρχισε να φωνασκεί και να σκούζει ο κ. Γεωργιάδης, που κατέχει τη θέση Υπουργού Υγείας, δυστυχώς, και τραμπουκίζει γιατρούς, τραμπουκίζει εργαζομένους, τραμπουκίζει πολίτες, τραμπουκίζει όποιον τον ενοχλεί, που διαφημίζει ότι έχει υπό τον έλεγχό του αστυνομικούς των Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης και άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και με τον τσαμπουκά -αφού προηγουμένως μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια, τα οποία επιδεικτικά τοποθέτησε πάνω στο υπουργικό κυβερνητικό έδρανο και άρχισε να τα τρώει, στη συνέχεια τα έδωσε στις συνεργάτες και στους συνεργάτες του, γιατί αυτή τη μεταχείριση επιφυλάσσει στους συνεργάτες του, ότι τους δίνει τα κρακεράκια να τα κρατήσουν… Αφού, λοιπόν, γίνανε όλα αυτά…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Παρακαλώ!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Αφού γίνανε όλα αυτά, διέκοψε με τον τσαμπουκά τη συνεδρίαση, αποτρέποντας και παρεμποδίζοντας Αρχηγό Κοινοβουλευτικού Κόμματος, τη μοναδική γυναίκα, θα το πω γιατί σας ενοχλεί και γιατί είστε κραυγαλέος μισογύνης και έχετε προκαθήμενό σας, τον Βαρτζόπουλο, που μας είπε -και είναι Υφυπουργός της Κυβέρνησης, μην γελάτε, κύριε Βαρτζόπουλε, δεν είναι αστείο- ότι οι γυναικοκτονίες είναι βιολογικό ζήτημα, άρα είναι γραμμένο στο DNA ότι οι άντρες θα δολοφονούν και οι γυναίκες θα δολοφονούνται -και τολμάτε να γελάτε, δείχνοντας τα δόντια σας.

Αφού, λοιπόν, έγιναν όλα αυτά, διεκόπη η συνεδρίαση για πάρα πολύ ώρα, με την αξίωση του Γεωργιάδη να ανέβει στην έδρα του Προέδρου ο Πρόεδρος της Βουλής και να του κάνει τα χατίρια. Και δεν του έκανε τη χάρη ο Πρόεδρος της Βουλής και του κάνατε, μόλις, πριν από λίγο μια ημιχάρη εσείς λέγοντας την άποψή σας για το τι γίνεται μέσα στη συνεδρίαση.

Θα σας πληροφορήσω, λοιπόν, και εσάς που προεδρεύετε, κύριε Γεωργαντά, ότι η συνεδρίαση της Βουλής είναι δημόσια, ότι είστε ήδη υπόλογοι για κοπτοραπτική των Πρακτικών, ακόμη και του τελευταίου επεισοδίου που έγινε την Παρασκευή, όπου ενώ τραμπουκίζανε οι μοναδικοί δύο Βουλευτές σας και άλλος ένας την Προεδρεύουσα κ. Γεροβασίλη για πάρα πολύ ώρα και αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, ακόμη και η ΕΡΤ παρουσίασε ρεπορτάζ με μοντάζ για να φαίνεται ότι κόπηκε η συνεδρίαση στη δική μου ομιλία. Και βεβαίως διαμαρτυρήθηκα επισήμως και στην ΕΡΤ και όπου έπρεπε και στην κοινοβουλευτική ρεπόρτερ για αυτό το ρεπορτάζ αντιστροφής της πραγματικότητας.

Εδώ, λοιπόν, έχουμε έναν εγνωσμένο φασίστα, αρνητή του Ολοκαυτώματος, αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, αρνητή της γενοκτονίας στη Γάζα, αρνητή του εγκλήματος των Τεμπών, αρνητή του εγκλήματος των υποκλοπών και αρνητή και καλλωπιστή της «Βιολάντα», ο οποίος διακόπτει και τη συνεδρίαση της Βουλής και εμποδίζει Αρχηγό από το να πάρει τον λόγο, ενώ της έχει δοθεί ο λόγος.

Αυτά τα οποία είπατε, κύριε Γεωργαντά, να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας, είναι προσωπικές σας απόψεις, τα περί «απαραδέκτου». Απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας Υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην Αίθουσα τα κρακεράκια του. Και βεβαίως, ξέρετε ότι και οι κοινοβουλευτική ρεπόρτερ και οι φωτογράφοι της Βουλής, όλα αυτά, όπως και άλλα πάρα πολλά και τα βλέπουν, αλλά κάποιοι δεν τα προβάλλουν για κάποιους λόγους, σε ποιες συνθήκες κάποιοι μας επιδεικνύουν το πόσο τρώνε, που δεν έχετε χορτάσει από όσα έχετε φάει και θέλουν και μέσα στη Βουλή να τρώνε κρακεράκια.

Μετά από τη Λίστα Λαγκάρντ, μετά από τα εξοπλιστικά, μετά από τα σκάνδαλα στην υγεία, μετά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ που βγήκατε πρώτος να τα υπερασπιστείτε μαζί με τον υπόλογο Παναγόπουλο, έρχεστε να μας πείτε ότι εμείς θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και μέσα στην Αίθουσα και θα σας το τρίβουμε στη μούρη. Και ξέρετε, όσο κι αν κάποια πράγματα μπορεί να προκαλούν και θυμηδία, είναι σοβαρά. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που διατάχθηκε…

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Χαίρομαι που συζητάτε με την κ. Μπακογιάννη. Λύστε και το θέμα αν τελικά ήταν ή δεν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο που σκότωσε τον Ιάσωνα. Γιατί ήρθατε δύο φορές ως Υπουργός και λέγατε ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο η κ. Μπακογιάννη, αλλά δεν έφταιγε. Λύστε κι αυτό το ζήτημα και πείτε μας τι τελικά έγινε, μιας και τις κάμερες τις κόψατε.

Είναι πραγματικά ντροπή αυτά που συμβαίνουν και ντροπή να παραδίδεται το Κοινοβούλιο στους φασίστες που διακόπτουν και τη συνεδρίαση.

Επίσης, είναι ντροπή, κύριε Γεωργιάδη, ότι έχετε φτάσει να στέλνετε αστυνομικούς ακόμα και στη δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη. Ακόμα κι εκεί. Φαίνεται ότι οι αποκαλύψεις για τις υποκλοπές σας ανησυχούν. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δύο αναγκαίες διευκρινίσεις από το Προεδρείο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ελάτε τώρα, με τις διευκρινήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Πρώτον, καμία κοπτοραπτική Πρακτικών…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έγινε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …δεν γίνεται, φυσικά, από κανέναν από τους υπαλλήλους που συνειδητά εργάζονται όλο αυτό το διάστημα εδώ και καταγράφουν ό,τι ακούγεται από τον καθένα. Άλλωστε, όποιος θέλει να κάνει επαλήθευση υπάρχει το υλικό από τις βιντεοσκοπημένες συνεδριάσεις. Μήπως κι εκεί γίνεται παραποίηση; Υπάρχει, λοιπόν, το υλικό από τις βιντεοσκοπημένες συνεδριάσεις το οποίο είναι ακριβώς αυτό που και οι πρακτικογράφοι μεταφέρουν στη συνέχεια στα Πρακτικά. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είναι καθόλου προσωπική άποψη ότι απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση από τους συναδέλφους εδώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Από πού απαγορεύεται;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είναι η άποψη του Προεδρεύοντα και η άποψη του Προέδρου Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Και να είστε βέβαιοι ότι όποτε αυτό θα παρατηρηθεί ξανά και βεβαίως και για τις φορές που συνέβη θα υπάρχει αυτό που προβλέπεται από τον Κανονισμό.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Από πού προβλέπεται;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εδώ έχουμε μια οργανωμένη συζήτηση. Δεν είμαστε στον δρόμο. Υπάρχει το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής που καλύπτει πλήρως τις συνεδριάσεις. Υπάρχουν τριάντα κοινοβουλευτικοί συντάκτες που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Δεν χρειαζόμαστε νέους βιντεολήπτες, εκτός αν κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν νέα καριέρα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Να τρώτε επιτρέπεται; Θα κάνουμε πικ νικ αύριο εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ! Φτάνει! Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανασηκωθείτε και λίγο στις φτέρνες να είναι πιο ταιριαστό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ακούτε λίγο. Δεν θα διακόπτετε τον ομιλητή. Δεν σας διέκοψε κανένας!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε; Τη συνεδρίαση διέκοψε!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο μανικετοκουμποφόρος!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Μην φωνάζετε!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνετε! Παρακαλώ, θα ακουστεί ο Υπουργός και θα κλείσει η συνεδρίαση. Τέλος!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Χίτλερ!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νομίζω ότι όποιος εκφράζεται έτσι πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας παρέθεσε τα πραγματικά περιστατικά και είπε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου μεταξύ άλλων: «Όποιος την πλησιάζει φεύγει μακριά. Και οι βουλευτές και οι υπάλληλοί της. Δεν ασχολούμαι άλλο μαζί της, η περίπτωσή της ανήκει σε άλλες επιστήμες».

Περιγράφοντας αργότερα το περιστατικό σε συναδέλφους του βουλευτές, ανέφερε: «έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω ένα έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπούλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βίντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν και κάλεσα τον κ. Πλακιωτακη να παρέμβει».

Το δεύτερο ημίχρονο

Η σύγκρουση των δύο είχε και συνέχεια με το δεύτερο ημίχρονο να παίζεται στον αέρα τηλεοπτικού καναλιού με εκατέρωθεν βολές. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως ο υπουργός Υγείας «έστειλε αστυνομικό να τραμπουκίσει στη δίκη Βαλυράκη» με τον κ. Γεωργιάδη να διαψεύδει και να σχολιάζει πως «είναι σε μία μόνιμη μανία καταδίωξης, σε μία μόνιμη συνωμοσιολογία».

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Ανησυχώ πλέον σοβαρά για την κατάσταση της κας Ζωής Κωνσταντοπούλου η καταγγελία της του ότι: "έστειλα αστυνομικό της φρουράς μου, να την τραμπουκίσει στην δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη" είναι εντελώς φανταστική. Δεν είναι απλά ψευδής, είναι ανύπαρκτο γεγονός. Κανένας φρουρός μου δεν έχει επισκεφθεί ή δεν έχει την οποιαδήποτε γνώση για αυτή τη Δίκη. Κάτι δεν πάει πλέον καθόλου καλά με την κυρία Κωνσταντοπούλου».