Πόσοι μετανάστες ζουν σήμερα στην Αχαΐα; -Από ποιες χώρες προέρχονται;

Περίπου 1.000 μετανάστες βρίσκονται, την παρούσα χρονική στιγμή, στην Αχαΐα, ενώ οι ροές προσφύγων που υπήρχαν, κυρίως στην Πάτρα, τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πλέον εκλείψει.

Αναφορικά, με τις εθνικότητες των μεταναστών στο νομό, ο εκπρόσωπος της Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών Πάτρας, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο thebest.gr της χαρακτήρισε ως «ένα πολύχρωμο μωσαϊκό», εξηγώντας, ότι υπάρχουν μετανάστες από την Ουκρανία, την Αφρική, το Πακιστάν και -όπως λέει- υπάρχει και ένας αυξανόμενος αριθμός από το Νεπάλ. Επίσης, όπως προσθέτει «πρόκειται για μετακινούμενους μετανάστες, που αναζητούν εργασία, πότε στη μία περιοχή και πότε στην άλλη».

Αναφερόμενος στους πρόσφυγες που τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν στην περιοχή και είχαν λάβει άσυλο, ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι «έχουν φύγει και έχουν προχωρήσει τις ζωές τους, σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, με το προσφυγικό διαβατήριο». Ωστόσο, όπως επισημαίνει, υπάρχουν και εξελίξεις που προκαλούν ανησυχία. «Υπάρχουν και φαινόμενα, που τους γυρίζουν πίσω. Για παράδειγμα, στην Γερμανία, τους λένε ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα από την οποία εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πήραν άσυλο, δηλαδή την Ελλάδα. Ακόμα, δεν ξέρουμε τι έκταση μπορεί να πάρουν αυτά τα φαινόμενα, στο μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνει ένας κύκλος 18 ετών- Αλλαγή στέγης για την Κίνηση

Την ίδια ώρα, ολοκληρώνεται ένας ιστορικός κύκλος 18 ετών για την Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών Πάτρας. Ο χώρος της οδού Ιωάννου Βλάχου 19, που για σχεδόν δύο δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς, στήριξης και αλληλεγγύης για χιλιάδες ανθρώπους, περνά πλέον στην ιστορία.

Ένας χώρος που δεν λειτούργησε απλώς ως στέκι, αλλά ως καταφύγιο για ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, κυνηγημένοι από τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις διώξεις και τη στέρηση της ελευθερίας. Εκεί γράφτηκαν προσωπικές ιστορίες, δημιουργήθηκαν δεσμοί και οργανώθηκαν δράσεις αλληλεγγύης, σε άμεση σύνδεση με τους άτυπους καταυλισμούς που κατά καιρούς υπήρξαν στην πόλη.

Ο καταυλισμός των Αφγανών στην Ηρώων Πολυτεχνείου, τα βαγόνια του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο, το «χωριό» στο Λαδόπουλο, αλλά και οι μικρές «συνοικίες» στην ΑΒΕΞ και την Πειραϊκή Πατραϊκή, αποτέλεσαν κομμάτια μιας μεγάλης και δύσκολης περιόδου για την Πάτρα.

Πλέον, το στέκι της Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών Πάτρας έχει μεταφερθεί σε νέο χώρο, στην «Καταπακτή», στη συμβολή των οδών Α. Υψηλάντου 110 και Αγίου Νικολάου, συνεχίζοντας τη δράση του σε μια νέα εποχή, με διαφορετικές συνθήκες αλλά με τον ίδιο στόχο, τη στήριξη και την υπεράσπιση των ανθρώπων που βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα τους.