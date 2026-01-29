Πάτρα: Λούστηκαν στο φως τα Παλαιά Σφαγεία- Προς τι η φωταγώγηση;- ΒΙΝΤΕΟ

Τα βλέμματα των Πατρινών, τράβηξε, το βράδυ της Τρίτης, ο εντυπωσιακός φωτισμός των Παλαιών Σφαγείων, στην Ακτή Δυμαίων.

Η δοκιμαστική φωταγώγηση του ιστορικού συγκροτήματος δημιούργησε μια ιδιαίτερη εικόνα, προϊδεάζοντας για την επόμενη μέρα του χώρου.

Όπως ανέφερε στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Πατρινό Καρναβάλι, Παύλος Σκούρας, η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου σταδιακής αξιοποίησης των Παλαιών Σφαγείων. «Η προχθεσινή φωταγώγηση έγινε δοκιμαστικά και απ’ ό,τι είδαμε είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αξιοποίησης του χώρου και το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αρκετές εκπλήξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στόχος του έργου ανάπλασης είναι η μετατροπή του ιστορικού συγκροτήματος -που αποτελεί νεότερο μνημείο- σε έναν σύγχρονο, πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο και κόμβο δημιουργικής βιομηχανίας, με βασικούς άξονες το Πατρινό Καρναβάλι και τον Καραγκιόζη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης της Πάτρας, σε συνδυασμό με την ανάπλαση του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου και την επαναλειτουργία του κλειστού θεάτρου «Εργοστάσιο Τέχνης».

Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα απευθύνεται σε πολίτες όλων των ηλικιών, καθώς και σε σχολικές ομάδες, προσφέροντας τη δυνατότητα γνωριμίας με τον κόσμο της δημιουργίας του Πατρινού Καρναβαλιού και του Θεάτρου Σκιών.

Στην τελική του μορφή, το συγκρότημα των Παλαιών Σφαγείων θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεγάλη κεντρική αίθουσα αφιερωμένη στο Πατρινό Καρναβάλι με πολυθεματικές εκθέσεις, χώρους διάδρασης και ψηφιακές εφαρμογές, αίθουσα Θεάτρου Σκιών- Καραγκιόζη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για καλλιτεχνικές δράσεις, τρία εργαστήρια δημιουργικής βιομηχανίας, παιδικής δημιουργίας και 3D εφαρμογών, κέντρο πολυμέσων, ραδιοφωνικό σταθμό, πωλητήριο, χώρους συναντήσεων και διοικητικές εγκαταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο πολυχώρος των Παλαιών Σφαγείων άνοιξε για πρώτη φορά στο κοινό με το Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Καρναβαλιού SPARC, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece–Italy 2014–2020».

ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ: Κώστας Βικάτος