Πάτρα- Δημοτική περιουσία: Ποια κτίρια σκοπεύει να αξιοποιήσει ο Δήμος

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Δήμου Πατρέων για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο συνεργασίες με θεσμικούς φορείς όσο και την επαναλειτουργία, αναβάθμιση αλλά και μισθώσεις δημοτικών ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η συνεργασία με το ΤΕΕ, η αξιοποίηση του ακινήτου Σώκαρη για τη δημιουργία δομής υποστήριξης κακοποιημένων παιδιών, καθώς και παρεμβάσεις στην Αίγλη, τα Δημοτικά Λουτρά, το Εργοστάσιο Τέχνης, όπως ανέφερε στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, Αποστόλης Αγγελής.

Όπως αναφέρει, το ζήτημα αποτελεί βασική προτεραιότητα, με παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά και νέους σχεδιασμούς για το άμεσο μέλλον: «Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, είναι πολύ σημαντικό θέμα και κινούμαστε σε κάθε κατεύθυνση, όπως έγινε με το ΤΕΕ και το Κληροδότημα Κόλλα, ή με την Οικεία Σώκαρη που θα γίνει δομή υποστήριξης κακοποιημένων παιδιών “Σπίτι του Παιδιού”, μετά την υπόσχεση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και περιμένουμε τις ενέργειές του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ερχόμαστε σε επαφή με θεσμικούς φορείς».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, εξετάζεται και η αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων με εμπορική χρήση, μέσω μισθώσεων και αλλαγών χρήσης, όπου αυτό είναι εφικτό: «Επίσης, υπάρχει ακόμα μια παράμετρος, που λέει ότι καταστήματα που λειτουργούν ως υγειονομικού ενδιαφέροντος τα μισθώνουμε και αλλάζουμε και τις χρήσεις, όπως την Αγορά Αργύρη, τον Αχινό και το Δασύλλιο».

Την ίδια στιγμή, στον σχεδιασμό του Δήμου εντάσσεται και η αποκατάσταση δημοτικών ακινήτων με πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα, για τα οποία αναζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι: «Παράλληλα, υπάρχουν και δημοτικά ακίνητα, τα οποία το επόμενο διάστημα, θα προσπαθήσουμε, βρίσκοντας πόρους, είτε ιδίους είτε με προγράμματα, να τα αναστηλώσουμε. Ένα απ’ αυτά, είναι και η Αίγλη, που άμεσα, δηλαδή μέσα στο 2026, ο σκοπός μας είναι να επαναλειτουργήσει. Ή τα Δημοτικά Λουτρά, δηλαδή κτίρια που δεν χρειάζονται υπέρογκα ποσά για να αξιοποιηθούν».

Όπως υπογραμμίζει, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και πολιτιστικούς χώρους, για τους οποίους έχουν ήδη γίνει τα πρώτα βήματα: «Ήδη έχουμε ψάξει χρηματοδοτικά εργαλεία και έχουμε εντάξει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Εργοστάσιο Τέχνης και την Πολιτιστική Μικρασιατική Αίθουσα. Εξετάζουμε κάθε κτίριο κατά περίπτωση».