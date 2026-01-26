Συγκλονισμένη η τοπική ΕΛ.ΑΣ. από το τροχαίο με θύματα δύο νέα παιδιά- Γιος αστυνομικού ο ένας - ΒΙΝΤΕΟ

Παγωμένη είναι η κοινωνία της Πάτρας από το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε δύο νέα παιδιά το βράδυ του Σαββάτου στην Παραλία Πατρών.

Ειδικότερα η οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα, έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς το ένα από τα δύο παιδιά που απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα από το διαλυμένο όχημα, ήταν γιος αστυνομικού της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Φως στα αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο δυστύχημα αναμένεται να ρίξει το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει κάλυψη προς το μοιραίο φανάρι, όπου λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ του Σαββάτου, καρφώθηκε με την πλαϊνή πλευρά του το μαύρο BMW.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε στο thebest και αναφέρθηκε σε όλα όσα διαπιστώθηκαν στο σημείο του τροχαίου, όπως επίσης και στις ενέργειες που θα γίνουν για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.