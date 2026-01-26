To τρολάρισμα Μητσοτάκη σε σκιέρ που τον είπε «γκαντέμη»: «Γύρνα το σε snowboard»

«Χαχαχα έφυγα για μαθήματα», απάντησε μετά από λίγη ώρα ο σκιέρ και TikToker johnnykoro στον πρωθυπουργό

Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε το Σαββατοκύριακο (24 – 25.01.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης . Με φόντο το κατάλευκο τοπίο καταγράφηκε στα social media ένας διάλογος ανάμεσα στον πρωθυπουργό, έναν TikToker και τον πατέρα του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόλαυσε το σκι στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα, αλλά ως δραστήριος και στα social media εντόπισε και ότι ένας σκιέρ τον είπε «γκαντέμη», φροντίζοντας να του δώσει… απάντηση. Έτσι άρχισε μία χιουμοριστική στιχομυθία με πρωταγωνιστές έναν TikToker, τον πατέρα του και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο TikToker Johnny Koro ανέβασε βίντεο από την εξόρμησή του για σκι, σχολιάζοντας με αυτοσαρκασμό «τι μπορεί να πάει στραβά;».

«Πρόσεχε αγόρι μου σε παρακαλώ, γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης», έγραψε ο πατέρας του σε μήνυμα που ο Johnny Koro δημοσίευσε σε story.

Ο TikToker συνόδευσε το μήνυμα με φωτογραφία από την «έκβαση» της προσπάθειάς του, στην οποία φαίνεται να έχει πέσει στο χιόνι, προσθέτοντας για χιούμορ και ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής.

Η ιστορία έφτασε μέχρι τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ, γράφοντας: «Γύρνα το σε snowboard»!

«Χαχαχα έφυγα για μαθήματα», απάντησε μετά από λίγη ώρα ο σκιέρ και TikToker johnnykoro στον πρωθυπουργό.

Μητσοτάκης στα Καλάβρυτα: «Έχει και σόμπα» - Έκανε το trend και παρουσίασε το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας Με την επίσκεψη του αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και τα έργα που έχουν γίνει στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο είναι δημοτική επιχείρηση. Πρόκειται για έργα άνω των 20 εκατ. ευρώ με αναβάθμιση αναβατήρων και πιστών. Μάλιστα ο πρωθυπουργός ανέβηκε και στον υψηλότερο αναβατήρα του βουνού, τη Στύγα, και μέσα από ένα βίντεο στα social media του χιονοδρομικού κέντρου παρουσίασε το νέο καφέ που στεγάζεται εκεί. «Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα. Αυτό… είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας το trend και παρουσιάζοντας το νέο καφέ. «Τερματίσαμε το trend» σχολίασε το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.