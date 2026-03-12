ΑΟΠ: Η ιστορική Ανάβαση Πιτίτσας- ΦΩΤΟ

Το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 Μαρτίου 2026 αντίστοιχα, ο Α.Ο.Π. διοργάνωσε για άλλη μια φορά την “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι Πιτίτσα.

Με τον καιρό να είναι στα καλύτερα του, 68 οδηγοί ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου τις Χρονομετρημένες δοκιμές συμπληρώνοντας 2 σκέλη, μιας και κάποιες καθυστερήσεις από εξόδους δεν κατέστησαν δυνατό να γίνει και 3ο σκέλος δοκιμών.

Η οργάνωση είχε το δύσκολο έργο να αντιμετωπίσει τον καθαρισμό της διαδρομής καθώς μεγάλη βλάβη στο οδόστρωμα 2 μέρες πριν τον αγώνα από φορτηγά βαρέως τύπου, ανάγκασε στην ασφαλτόστρωση δύο συγκεκριμένων σημείων της διαδρομής.

Την Κυριακή το πρωί πριν τον αγώνα, τα στελέχη του ΑΟΠ με την βοήθεια του Δήμου Πατρέων σκούπισαν όλη την διαδρομή και έδωσαν στους οδηγούς ένα τερέν έτοιμο για να κατέβουν οι χρόνοι, μιας και η πρόσφυση ήταν ιδανική.

Ρεκόρ προσέλευσης σημειώθηκε στην φετινή Ανάβαση, με τον αριθμό των θεατών να αποτελεί τον μεγαλύτερο των τελευταίων ετών.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, την νίκη στην ομάδα Α καθώς και στην κατηγορία Α8 πήρε ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC και συνολικό χρόνο 3:39.45, μιας και ο πρωτοπόρος μέχρι το τέλος του αγώνα, Μηνάς Μπενής με Skoda Fabia R5, δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων και υποχώρησε στην 5η θέση της ομάδας. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο αθλητής του ΑΟΠ, Αντώνης Χατζηβασιλείου με Citroen DS3 R5 και συνολικό χρόνο 3:43.75 , ενώ στην τρίτη θέση σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε ο θεαματικός Χρήστος Λάππας με Ford Fiesta R5 και χρόνο 3:44.32.

Στην ομάδα Ν και την κατηγορία Ν3, πρώτος τερμάτισε ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος με Honda Civic Type-R και συνολικό χρόνο 3:53.14. Πίσω του, με το ίδιο αυτοκίνητο και χρόνο 3:55.87, η νέα μεταγραφή στον ΑΟΠ, ο Διονύσης Γιαννούλης. Και οι δύο τους κατέλαβαν και τις 2 πρώτες θέσεις στα δίλιτρα της ομάδας Ν. Τρίτος, ένας από τους 2 νεότερους αθλητές του αγώνα, ο Μάριος Βασιλείου με Mitsubishi Lancer Evo IX και χρόνο 3:57.53, ο οποίος πήρε την νίκη στην κατηγορία Ν4.

Ο Βαγγέλης Τσιούρης με το ¨φουσκωτό¨ Renault Clio και χρόνο 3:49.28 πήρε την νίκη στην ομάδα Ε και στην κατηγορία Ε11. Δεύτερος με χρόνο 3:55.13 ο Νίκος Αργυράκης με Citroen Saxo Kit Car, παίρνοντας ταυτόχρονα και την νίκη στην κατηγορία Ε10. Τρίτος τερμάτισε ο Γιάννης Δρακόπουλος με Peugeot 106 και χρόνο 3:58.22. Με την ίδια σειρά, οι τρείς τους κατέλαβαν τις 3 πρώτες θέσεις και στην ομάδα Ε έως 2 λίτρα, ενώ στην Ε10 ο Αποστόλης Αποστόλου ακολούθησε τους Αργυράκη και Δρακόπουλο με Citroen AX και χρόνο 3:59.53.

Στην θεαματική ομάδα της Formula Saloon, ο Μάριος Ηλιόπουλος με το θηριώδες Ford Fiesta σημείωσε τον χρόνο ημέρας με 3:29.56, ενώ πίσω του ο Παναγιώτης Παρθένης με το πολύ δυνατό Mitsubishi Lancer Evo IX σημείωσε τον καλύτερο χρόνο ανάμεσα στους αθλητές-μέλη του ΑΟΠ ανεβαίνοντας το Αχαϊκό βουνό σε 3:39.47 σύνολο. Τρίτος, ο Γιώργος Γιαννόπουλος με Citroen Saxo και χρόνο 3:41.01, ο οποίος πήρε και την νίκη στην κατηγορία FSA2L.

Στα 2 λίτρα της ομάδας Α, τον Βασίλη Μπάτζανο με Citroen Saxo και χρόνο 3:47.38, ο οποίος κέρδισε και την κατηγορία Α6, ακολούθησαν τα αδέρφια Ρέκκα με τον Βίκτωρα(3:52.22) και το Citroen Saxo να υπερτερεί του Πανάγγελου(3:56.50) με το Honda Civic Type-R, με τον τελευταίο να παίρνει και την νίκη στην κατηγορία Α7 ακολουθούμενος από τον Γιώργο Ντέκα στην δεύτερη θέση της Α7 με Citroen Saxo Kit Car και χρόνο 3:58.29. Στην τρίτη θέση της Α6 τερμάτισε ο Γιάννης Μπίστας με Renault Clio Rally4 και χρόνο 4:01.47.

Στην Ν έως 2 λίτρα και στην κατηγορία Ν3, τους Χαραλαμπόπουλο και Γιαννούλη, ακολούθησε ο αθλητής του ΑΟΠ, Κίμωνας Θέος με Honda Civic Type-R και συνολικό χρόνο 3:58.03.

Στην πιο μικρή, αλλά πιο ανταγωνιστική κατηγορία του αγώνα με 12 συμμετοχές, την Ν2, ο Παναγιώτης Σμυρναίος πήρε την νίκη σταματώντας το χρονόμετρο στο 4:00.97. Δεύτερος, ο έτερος μικρότερος σε ηλικία του αγώνα, ο Κώστας Σάκκος τερμάτισε με χρόνο 4:06.19, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Πάρης Τασιόπουλος με συνολικό χρόνο 4:06.87. Και οι τρείς τους συμμετείχαν με Peugeot 106 S16.

Η ¨θορυβώδης¨ και πολύ δυνατή κατηγορία Ε11 είχε ως νικητή τον Βαγγέλη Τσιούρη όπως προαναφέραμε, και στις 2 επόμενες θέσεις τερμάτισαν ο αθλητής του ΑΟΠ Βασίλης Ντέρμας με Opel Ascona και χρόνο 3:59.31 και ο Γιαννιώτης Αχιλλέας Βέργος με Opel Manta και χρόνο 4:01.35.

Στην πρώτη του εμφάνιση στους ελληνικούς αγώνες, ο Κώστας Κουραχάνης του ΑΟΠ πήρε την νίκη στην κατηγορία Ε12Δ με BMW M3 E36 και χρόνο 4:06.97.

Τέλος, στην κατηγορία FST2, ο Λεωνίδας Λαινάς με το νέο του απόκτημα, το Seat Ibiza, επικράτησε του ανταγωνισμού με χρόνο 4:06.81. Δεύτερος, με Seat Leon και χρόνο 4:08.19, ο Παναγιώτης Δήμου και τρίτος ο άνθρωπος που ξεσήκωσε το Αχαϊκό βουνό με τα περάσματα του πλαγιολισθαίνοντας, ο Γιώργος Τζουνόπουλος με Toyota Corolla και χρόνο 5:07.58.

Ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα, τους θεατές που κατέκλυσαν την ανάβαση και έκατσαν στις προβλεπόμενες θέσεις, τους χορηγούς και υποστηρικτές του αγώνα, τους ανθρώπους που στελέχωσαν τον αγώνα από την αρχή των Pit μέχρι το Parc Ferme, την ομάδα Most Hated Clique που έδωσε μεγάλη βοήθεια σε κάθε Κ, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, την Ομάδα Εθελοντών Πυροσβεστών, και τέλος τον Δήμο Πατρέων που χωρίς την βοήθεια του με το μηχάνημα καθαρισμού του δρόμου, δεν θα υπήρχε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο οδόστρωμα του αγώνα την Κυριακή.





Το Γραφείο Τύπου του Α.Ο.Π.