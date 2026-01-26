Αρχαίο Ωδείο: «Εγκλωβισμένη υγρασία πίσω από τα λευκά σημάδια» λέει στο thebest.gr η Αναστασία Κουμούση

Απαντήσεις για την εικόνα που παρουσιάζει το Αρχαίο Ωδείο και τα λευκά σημάδια που έχουν προκαλέσει εύλογα ερωτήματα, έδωσε στο thebest.gr η επί χρόνια Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση.

Όπως εξήγησε, «το φαινόμενο οφείλεται σε εγκλωβισμένη υγρασία, η οποία προέρχεται τόσο από το έδαφος όσο και από τα παλαιά δομικά υλικά του μνημείου». Σύμφωνα με την ίδια, «η υγρασία αυτή "φυλακίστηκε" στο εσωτερικό της τοιχοποιίας και μετά το κλείσιμο των τσιμεντένιων επιφανειών, βρήκε διέξοδο προς τα έξω, δημιουργώντας τα λευκά ίχνη που είναι ορατά σήμερα».

Η κ. Κουμούση τόνισε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο αναμενόμενο, το οποίο δεν συνιστά κάποιο δομικό ή άλλο σοβαρό πρόβλημα για το μνημείο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το Αρχαίο Ωδείο καθαρίζεται συστηματικά και η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν κάτι που είχε προβλεφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες».