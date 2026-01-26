Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αρχαίο Ωδείο: «Εγκλωβισμένη υγρασία πίσω από τα λευκά σημάδια» λέει στο thebest.gr η Αναστασία Κουμούση

Αρχαίο Ωδείο: «Εγκλωβισμένη υγρασία πίσω...
Βασίλης Τσελίκης
[email protected]

Αναμενόμενο το φαινόμενο

Απαντήσεις για την εικόνα που παρουσιάζει το Αρχαίο Ωδείο και τα λευκά σημάδια που έχουν προκαλέσει εύλογα ερωτήματα, έδωσε στο thebest.gr η επί χρόνια Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση.

Όπως εξήγησε, «το φαινόμενο οφείλεται σε εγκλωβισμένη υγρασία, η οποία προέρχεται τόσο από το έδαφος όσο και από τα παλαιά δομικά υλικά του μνημείου». Σύμφωνα με την ίδια, «η υγρασία αυτή "φυλακίστηκε" στο εσωτερικό της τοιχοποιίας και μετά το κλείσιμο των τσιμεντένιων επιφανειών, βρήκε διέξοδο προς τα έξω, δημιουργώντας τα λευκά ίχνη που είναι ορατά σήμερα».

Η κ. Κουμούση τόνισε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο αναμενόμενο, το οποίο δεν συνιστά κάποιο δομικό ή άλλο σοβαρό πρόβλημα για το μνημείο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το Αρχαίο Ωδείο καθαρίζεται συστηματικά και η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν κάτι που είχε προβλεφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

 

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: 4 νεκρές γυναίκες από τη μεγάλη φωτιά – Ακόμη μία αγνοείται

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η τοποθέτηση των στολών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρχαίο Ωδείο Αναστασία Κουμούση Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο Υγρασία

Ειδήσεις