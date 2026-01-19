Πάτρα: Παραχωρείται το Κληροδότημα Κόλλα για 40 έτη στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας – Β. Καραχάλιος: «Επενδύουμε στην καρδιά της πόλης και στη συνέχεια των θεσμών»

Το ιστορικό δημοτικό ακίνητο «Κληροδότημα Κόλλα», στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Όθωνος Αμαλίας, Παντανάσσης και Αγίου Ανδρέου, παραχωρείται κατά χρήση για 40 έτη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, μετά από πρόταση του ΤΕΕ και θετική απόφαση του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνει το ΤΕΕ.

Όπως επισημαίνεται, η παραχώρηση δίνει οριστική απάντηση σε ένα χρόνιο ζήτημα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο, παρότι αριθμεί περισσότερα από 5.000 μέλη, δεν διέθετε έως σήμερα λειτουργικό ιδιόκτητο ή μόνιμο χώρο στέγασης των υπηρεσιών και των διοικητικών του υπηρεσιών. Παράλληλα, ενεργοποιεί ένα ιστορικό αλλά επί δεκαετίες εγκαταλελειμμένο δημοτικό ακίνητο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία δεν συνιστά μόνο πράξη δημοσίου συμφέροντος, αλλά και παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου καθώς συμβάλλει:

· στη διάσωση ενός ιστορικού δημοτικού κτιρίου

· στην ποιοτική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας

· στη δημιουργία ενός ζωντανού πυρήνα τεχνικής, επιστημονικής και κοινωνικής δραστηριότητας για τις ανάγκες της κοινότητας των μηχανικών, την πόλη και τους πολίτες της.

Το ακίνητο, ισόγειο κτίσμα φέρουσας λιθοδομής συνολικού εμβαδού περίπου 660 τ.μ., με κατεστραμμένη ξύλινη κεραμοσκεπή και σοβαρές φθορές, αποτελεί σημαντικό τμήμα του αστικού και αρχιτεκτονικού αποθέματος της πόλης. Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει, με ίδιους πόρους και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Πατρέων, το σύνολο των μελετών, αδειοδοτήσεων και εργασιών αποκατάστασης, στατικής ενίσχυσης και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου, με σεβασμό στους όρους του κληροδοτήματος και στις ισχύουσες πολεοδομικές και τεχνικές διατάξεις.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ενεργειακά αποδοτικού και δημόσιου χαρακτήρα κτιρίου, που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως ανοικτός χώρος τεχνικού διαλόγου, επιστημονικής γνώσης και πολιτισμού.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, τονίζει:

«Η αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Κόλλα δεν προέκυψε συγκυριακά. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής, επίμονης και τεκμηριωμένης προσπάθειας που ξεκινήσαμε εδώ και 1,5 χρόνο ως νέα Διοίκηση, ώστε να δοθεί απάντηση σε ένα χρόνιο θεσμικό έλλειμμα - το γεγονός ότι το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, παρά τον κρίσιμο ρόλο του, δεν διέθετε μέχρι σήμερα μόνιμο χώρο στέγασης για τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του.

Η πρόταση που καταθέσαμε στον Δήμο Πατρέων βασίστηκε σε μια καθαρή αρχή, ότι οι ανάγκες ενός θεσμικού φορέα μπορούν και πρέπει να συνδυάζονται με το δημόσιο συμφέρον και την αναβάθμιση της πόλης. Η αποδοχή της από τον Δήμο και τον Δήμαρχο Πατρέων αποτελεί ένδειξη θεσμικής ωριμότητας και εμπιστοσύνης στη δυναμική του ΤΕΕ ως εταίρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Δήμαρχο Πατρέων, κ. Κώστα Πελετίδη, για την πολιτική βούληση που επέδειξε, καθώς και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό για τη σταθερή και ουσιαστική του στήριξη σε μια πρόταση που ενισχύει τον ρόλο του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και δίνει προοπτική στον θεσμό.

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αποκτά έναν μόνιμο χώρο, η Πάτρα κερδίζει ένα αναβαθμισμένο δημόσιο κτίριο και η συνεργασία θεσμών αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να παράγει απτά αποτελέσματα. Αυτή είναι η λογική με την οποία πορευόμαστε: σχέδιο, επιμονή και συνεργασίες με καθαρό πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Επενδύουμε στην καρδιά της πόλης, αλλά κυρίως επενδύουμε στη σοβαρότητα και τη συνέχεια των θεσμών - δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς για τους μηχανικούς, για την πόλη, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες, αναδεικνύοντας τη σημασία της τεχνικής γνώσης ως εργαλείου ανάπτυξης, κοινωνικής συμμετοχής και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς»