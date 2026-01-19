Το τεράστιο «κλιματιστικό» πάνω από την Πάτρα, που ρίχνει αισθητά τη θερμοκρασία - ΦΩΤΟ

Τσουχτερές θερμοκρασίες επικράτησαν και το πρωί της Δευτέρας στην Πάτρα, ως αποτέλεσμα της έντονης χιονόπτωσης που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Παναχαϊκό όρος.

Το βουνό, που δεσπόζει στα νοτιοανατολικά της πόλης, λειτούργησε για ακόμη μία φορά ως φυσικός ρυθμιστής του καιρού, επηρεάζοντας αισθητά το μικροκλίμα της αχαϊκής πρωτεύουσας, ιδιαίτερα όταν οι άνεμοι ευνοούν τη μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών. Σκεφτείτε το Παναχαϊκό όρος συνδυαστικά με τους νοτιοανατολικούς ανέμους, ώς ένα τεράστιο air condition σε λειτουργία ψύξης!

Η εικόνα του χιονισμένου Παναχαϊκού είναι εντυπωσιακή, με τις κορυφές και τις περιοχές όπου βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες να καλύπτονται από πυκνό χιόνι, αλλοιώνοντας πλήρως το γνώριμο τοπίο. Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών ενίσχυσε το αίσθημα ψύχους στην πόλη.

Το Παναχαϊκό παραμένει διαχρονικός προορισμός για φυσιολάτρες και πεζοπόρους, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές καλούν τους εκδρομείς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες όπου απαιτείται.