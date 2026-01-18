Καρναβάλι των Μικρών 2026: Πρεμιέρα για τις Καρναβαλουπόλεις από τα Ροϊτικα σήμερα

Μια μέρα μετά τη λαμπρή έναρξή του στην πλατεία Γεωργίου Α΄, τον πρώτο λόγο πήραν τα παιδιά που ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στα Ροϊτικα. Το Καρναβάλι των Μικρών, ένα Καρναβάλι μέσα στο Καρναβάλι είχε την τιμητική του με ένα πληθωρικό πρόγραμμα δράσεων που ξετυλίχτηκαν δίπλα στη θάλασσα, με φόντο τον Πατραϊκό.

Με σύμμαχο τον καιρό και την ανταπόκριση πλήθους κόσμου στο κάλεσμα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας άνοιξε τα φτερά του το Καρναβάλι των Μικρών 2026 με την 1η Καρναβαλούπολη που πραγματοποιήθηκε στην Παιδική Κατασκήνωση του Δήμου στα Ροϊτικα.

«ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» ήταν ο τίτλος της 1ης Καρναβαλούπολης και μια σειρά διαδραστικών εργαστηρίων, παραστάσεων μαριονέτας, κουκλοθέατρου, θεατρικών παιχνιδιών, ακροβατικών, ζογκλερικών, ξυλοπόδαρων δημιούργησε το κατάλληλο παραμυθένιο σκηνικό για τους μικρούς μας φίλους εμπλέκοντάς τους ενεργά στο Καρναβάλι μας.

Συγκεκριμένα τα παιδιά με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις δράσεις:

-Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Εν.Το.Πο.Σύρο Κοιν.Σ.Επ Εταιρεία Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής, Γεωργία Ματσούκα.

-Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση - Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες. Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

- Θεατρικό Παιχνίδι από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών "ΟροΠαίδιο" Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου”. Παίζουμε και με τη φαντασία μας μεταμορφώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συναντά τη φροντίδα για το περιβάλλον.

-Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

-Καλλιτέχνες τσίρκου: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρο τον Τζίτζικα, τη μασκότ του Παιδικού Καρναβαλιού (στον ρόλο η Μαρία Βάρσου των Χ- Saltibagos)

-Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

Οι δράσεις υποστήριξαν τον κεντρικό στόχο των Καρναβαλουπόλεων και του Καρναβαλιού των Μικρών που είναι η περιβαλλοντική αφύπνιση των παιδιών και η φροντίδα μικρών και μεγάλων για το περιβάλλον, τη φύση και τον πλανήτη που κατοικούμε.

Μικροί και μεγάλοι είχαν μια πολύ καλή ευκαιρία να το ρίξουν έξω και να χαρούν με γερές δόσεις διασκέδασης, ανεμελιάς και δημιουργίας.

Από τη μεριά του Καρναβαλιού των Μικρών το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Μάνια Ασημακοπούλου καλωσόρισε τους μικρούς και τους συνοδούς τους και ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και εκπαιδευτές, τον Ερυθρό Σταυρό και τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού, καθώς και τον κ. Αργύρη Φιλιππόπουλο εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας Ροϊτίκων για τη συνεργασία.

Προτεραιότητα του Δήμου και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας είναι τα παιδιά, πάνω στα οποία στηρίζεται το μέλλον του Καρναβαλιού μας και της πόλης μας.

Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στην Πλατεία Ντε Μιράντα (Στάδιο Παναχαϊκής) στις 11π.μ με τη 2η Καρναβαλούπολη.