Σούδα: ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική «ξεσκονίζουν» τα ίχνη του Γεωργιανού

Σε επίπεδο ύψιστου συναγερμού έχει περάσει η υπόθεση του Γεωργιανού, αζέρικης καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Δευτέρα (2/3) και ερευνάται για κατασκοπεία.

Την Τρίτη αποφασίστηκε να οδηγηθεί στις φυλακές και με διάταξη του εισαγγελέα, η έρευνα πέρασε επισήμως στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, καθώς οι ενδείξεις που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρές.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε ξενοδοχεία Αθήνας και Κρήτης

Στο πλαίσιο των ερευνών, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεινε ο ύποπτος κατά την τελευταία του νύχτα στην Αθήνα. Οι αρχές αναζήτησαν σημειώσεις, κρυμμένες κάρτες μνήμης και κάθε πιθανό στοιχείο, που θα μπορούσε να είχε αποκρύψει πριν από την αναχώρησή του.

Παράλληλα, αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε ξενοδοχεία της Κρήτης, όπου ο ύποπτος είχε διαμείνει το προηγούμενο διάστημα.

Στο μικροσκόπιο τα δύο κινητά τηλέφωνα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς. Οι συσκευές έχουν ήδη σταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου ειδικοί επιχειρούν να ανακτήσουν δεδομένα και να αναλύσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, τις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούσε.

Οι φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «Gerald Ford»

Κρίσιμο ζήτημα για τις αρχές αποτελεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν στις συσκευές φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Gerald Ford». Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της ΕΥΠ φέρονται να τον είχαν εντοπίσει να φωτογραφίζει το πλοίο κατά την παρουσία του στην Κρήτη.

Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι φωτογραφίες αυτές στάλθηκαν σε τρίτους και ποιος θα μπορούσε να είναι ο αποδέκτης τους.

Έρευνα για πιθανό δίκτυο πρακτόρων

Την ίδια στιγμή, αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, σε συνεργασία με την ΕΥΠ, εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να αποτελεί μέλος ευρύτερου δικτύου πρακτόρων, που ενεργοποιούνται κατόπιν εντολής.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν το εύρος της δραστηριότητας του υπόπτου και τις πιθανές διασυνδέσεις του με ξένες υπηρεσίες. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο πίσω από την υπόθεση να βρίσκεται η Τεχεράνη.