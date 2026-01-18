Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ξεκίνησε ο 61ος Κρυμμένος Θησαυρός- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε το παιχνίδι του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού 2026 σήμερα στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου.

Ο Κρυμμένος Θησαυρός, που εδώ και 61 χρόνια ενώνει γενιές Πατρινών και όχι μόνο, επιστρέφει δυναμικά προσκαλώντας τα πληρώματα, να λύσουν γρίφους, να εξερευνήσουν την πόλη και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, δημιουργικότητα και συνεργασία.

Με νέες δοκιμασίες, ευφάνταστους γρίφους και απρόβλεπτες ανατροπές, ο 61ος Κρυμμένος Θησαυρός υπόσχεται να μετατρέψει την Πάτρα σε ένα ζωντανό πεδίο περιπέτειας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ιστορία, τον πολιτισμό και το καρναβαλικό πνεύμα της πόλης.

Ένα από τα ζητούμενα σήμερα ήταν μια ανδρική βέρα Νο 61.

Η οργάνωση του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού 2026 πραγματοποιείται από το Πλήρωμα 191 – Ντορατζήδες σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, οι οποίοι καλούν όλα τα πληρώματα που συμμετέχουν στο παιχνίδι, να παραβρεθούν τόσο στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού, όσο και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στην επίσημη έναρξη του παιχνιδιού, για την παραλαβή σακούλας καθώς και για μια σειρά εκπλήξεων που θα ακολουθήσουν.