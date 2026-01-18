Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 44χρονος

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμί...

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό στα δικαστήρια

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, έλαβε από την Εισαγγελία Μεσολογγίου, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθεί.

 Ο 44χρονος που έχει ομολογήσει από χθες την πράξη του, άκουσε τις βαριές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και στη συνέχεια πήρε την προθεσμία για να απολογηθεί.

Toυ ασκήθηκε  ποινική δίωξη γα ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ειδήσεις Τώρα

Ταϋγετος: Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 ορειβατών

Καρναβάλι των Μικρών 2026: Πρεμιέρα για τις Καρναβαλουπόλεις από τα Ροϊτικα σήμερα

Στα «λευκά» τα ορεινά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Μακεδονία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία Δολοφονία

Ειδήσεις