Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 44χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, έλαβε από την Εισαγγελία Μεσολογγίου, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 44χρονος που έχει ομολογήσει από χθες την πράξη του, άκουσε τις βαριές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και στη συνέχεια πήρε την προθεσμία για να απολογηθεί.

Toυ ασκήθηκε ποινική δίωξη γα ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.